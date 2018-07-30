Неттоп Shuttle DH310 выполнен в корпусе объёмом 1,3 литра

Компания Shuttle официально представила компьютер небольшого форм-фактора DH310 серии XPC Slim, о подготовке которого мы сообщали в июне нынешнего года.

Устройство имеет размеры 190 ? 165 ? 43 мм. Объём корпуса составляет всего 1,3 литра. Применена материнская плата на наборе логики Intel H310 Express: допускается установка процессоров Core восьмого поколения Coffee Lake с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт.

Предусмотрены два разъёма для модулей оперативной памяти DDR4-2400/2666 SODIMM: максимально поддерживаемый объём ОЗУ составляет 32 Гбайт. Внутри есть место для одного жёсткого диска или твердотельного накопителя в форм-факторе 2,5 дюйма.

Неттоп оборудован двухпортовым гигабитным сетевым контроллером. Аудиоподсистема полагается на звуковой кодек Realtek ALC662. Возможна установка модуля беспроводной связи.

В арсенале новинки — порты USB 3.0 и USB Type-C, интерфейсы HDMI и DisplayPort для вывода изображения, два последовательных порта и пр. Допускается использование операционной системы Windows 10 и программных платформ на ядре Linux.



