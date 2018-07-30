ASUS Designo MZ27AQL: тонкий монитор с аудиосистемой 2.1

Компания ASUS расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель Designo MZ27AQL на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Панель соответствует формату WQHD: разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей. Время отклика равно 5 мс (Gray to Gray), яркость — 350 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Новинка располагает аудиосистемой 2.1. Она включает стереофонические динамики мощностью 6 Вт каждый и внешний сабвуфер мощностью 5 Вт. Реализованы несколько режимов работы эквалайзера.

Монитор характеризуется небольшой толщиной, составляющей всего 7 мм (только дисплей). Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола. Предусмотрены интерфейсы HDMI 1.4 (?2) и DisplayPort 1.2.

Система Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов. В свою очередь, технология Flicker-Free избавляет от мерцания.

Реализованы средства ASUS GamePlus. Пользователь получает такие инструменты, как отображение перекрестия прицела, таймер (поможет отслеживать время в стратегиях) и счётчик FPS.



