ASRock, Gigabyte и MSI выпустили BIOS для X399 с поддержкой Threadripper 2

ASRock, Gigabyte и MSI выпустили BIOS для X399 с поддержкой Threadripper 2

Производители материнских плат AMD в лице компаний ASRock, Gigabyte и MSI начали выпуск новых версий BIOS для материнских плат на базе набора системной логики X399 с целью обеспечить поддержку будущих процессоров AMD Ryzen Threadripper 2 (Threadripper 2000).

Ожидается, что второе поколение процессоров Ryzen Threadripper поступит на полки магазинов уже в третьем квартале текущего года. Ходят слухи, что AMD запустит новые процессоры всего через две недели, 13 августа. Учитывая появление обновлённых версий BIOS для чипсета X399, добавляющих поддержку Threadripper 2, этот слух может вполне иметь под собой основания.

Потребители, заинтересованные в приобретении новых чипов Threadripper 2, получат целый ряд вариантов. Флагман Threadripper 2990X будет иметь 32 ядра и обеспечивать 64 потока при базовой частоте в 3 ГГц и турбированной 3,4 ГГц. Следующим в списке значится 24-ядерный 48-поточный Threadripper 2970X, далее идут Threadripper 2950X с 16 ядрами и 32 потоками, Threadripper 2920X с 12 ядрами и 24 потоками и, наконец, простейший Threadripper 2900X с 8 ядрами и 16 потоками.

ASRock, Gigabyte и MSI выпустили BIOS для X399 с поддержкой Threadripper 2

Процессоры Threadripper 2 основаны на архитектуре AMD Zen+ и производятся с соблюдением 12-нм норм на мощностях GlobalFoundries. За счёт этого новые чипы могут предложить заметные улучшения вроде более высокой рабочей частоты и меньших задержек памяти по сравнению с первым поколением. Тем не менее, процессоры Threadripper серии 2000 могут потреблять до 250 Вт, на фоне чего 180-Вт модели серии 1000 выглядят даже несколько умеренными.

AMD сохраняет совместимость с чипсетами X399: Threadripper 2 по-прежнему используют 4094-контактный разъем TR4 и должны работать без проблем на существующих материнских платах при условии установки последнего обновления BIOS. Также выйдут новые модели материнских плат X399 со встроенной поддержкой Threadripper 2, такие как MSI MEG X399 Creation и Gigabyte X399 Aorus Extreme.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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