Мини-компьютеры Intel NUC на базе чипов Coffee Lake представлены официально

Мини-компьютеры Intel NUC на базе чипов Coffee Lake представлены официально

Мы уже кое-что рассказывали о подготовке компанией Intel мини-компьютеров NUC семейства Bean Canyon на базе процессоров систем 8-го поколения Coffee Lake. Теперь эти устройства в компактных корпусах были представлены официально — в целом они напоминают модели Intel NUC, вышедшие ранее в этом году и основанные на энергоэффективных чипах Gemini Lake.

Модели NUC8i3BEH, NUC8i5BEH и NUC8i7BEH отличаются использованием соответственно процессоров Core i3-8109U (два ядра, четыре потока, 3,0–3,6 ГГц), Core i5-8259U (четыре ядра, восемь потоков, 2,3–3,8 ГГц) или Core i7-8559U (четыре ядра, восемь потоков, 2,7–4,5 ГГц). Все эти 14-нм чипы потребляют до 28 ватт тепла и наделены встроенной графикой Iris Plus Graphics 655.

Мини-компьютеры Intel NUC на базе чипов Coffee Lake представлены официально

Три упомянутых NUC наделены увеличенными корпусами с целью эффективного охлаждения (габариты — 117 ? 112 ? 51 мм). В дополнение к относительно габаритному радиатору устройства поддерживают 2,5-дюймовый отсек для накопителей SATA 6 Гбит/с наряду со слотом M.2-2280, который имеет как SATA, так и PCIe 3.0 x4 соединения.

Мини-компьютеры Intel NUC на базе чипов Coffee Lake представлены официально

Интересно, что все три модели также доступны в качестве полноценных мини-ПК с предустановленным кешем Optane и Windows 10:

  • NUC8i3BEHXF (16 Гбайт Optane, 4 Гбайт DDR4, 1 Тбайт HDD, Windows 10 Home);
  • NUC8i5BEHXF (16 Гбайт Optane, 4 Гбайт DDR4, 1 Тбайт HDD, Windows 10 Home);
  • NUC8i7BEHXG (32 Гбайт Optane, 4 Гбайт DDR4, 1 Тбайт HDD, Windows 10 Home).

Более компактные модели NUC8i3BEK и NUC8i5BEK (габариты — 117 ? 112 ? 36 мм) отличаются использованием версий процессоров со сниженным до 15 Вт показателем TDP — соответственно Core i3-8109U и Core i5-8259U. За счёт пониженного тепловыделения применяется упрощённая система охлаждения и отсутствуют отсеки для 2,5-дюймовых дисков. Пользователи по-прежнему получают полнофункциональный слот M.2-2280.

Мини-компьютеры Intel NUC на базе чипов Coffee Lake представлены официально

Розничные продавцы намекают на доступность устройств на полках магазинов уже в первую неделю августа. Будем надеяться, сторонние корпуса без активного охлаждения будут доступны уже в ближайшие месяцы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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