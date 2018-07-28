Все чипсеты Intel 300-й серии будут поддерживать восьмиядерные процессоры

Все чипсеты Intel 300-й серии будут поддерживать восьмиядерные процессоры

В обозримом будущем компания Intel представит первые восьмиядерные процессоры в массовом сегменте, а вместе с ними и новый чипсет Intel Z390. Однако новые процессоры должны поддерживаться и нынешними материнскими платами на чипсетах Intel 300-й серии. Но до сего момента с уверенностью можно было сказать лишь о наличии поддержки со стороны старшего чипсета Intel Z370.

Теперь же стало известно, что и самый младший набор системной логики Intel H310 получит поддержку восьмиядерных процессоров. На это указывает фотография обновлённой упаковки материнской платы H310CM-HDV/M.2 компании ASRock, ведь на ней красуется новый стикер, который прямо говорит о поддержке данной платой восьмиядерных процессоров Intel.

А тот факт, что даже самый младший чипсет Intel 300-й серии сможет работать с восьмиядерными процессорами, формально свидетельствует о том, что и все остальные наборы микросхем данной серии получат такую возможность. Для обеспечения совместимости нужно будет лишь обновить BIOS системной платы. А недавно произведённые платы прямо из коробки будут готовы принять на борт новые процессоры, что и будет отмечено подобными наклейками.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Производство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMCПроизводство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMC
X2 Viper: строгий корпус для игрового ПКX2 Viper: строгий корпус для игрового ПК
Google выпустит новый Pixelbook уже этой осеньюGoogle выпустит новый Pixelbook уже этой осенью
Acer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500XAcer выпустила ПК на ещё не представленном процессоре AMD Ryzen 5 2500X
Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2
Блок рекламы


Похожие новости
Доход AMD вырос на 53%, а чистая прибыль Intel увеличилась в 2 разаДоход AMD вырос на 53%, а чистая прибыль Intel увеличилась в 2 раза
Представлены неттопы Intel NUC на базе Coffee LakeПредставлены неттопы Intel NUC на базе Coffee Lake
Выяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake RefreshВыяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake Refresh
Характеристики игровых процессоров Intel Core i9 девятого поколенияХарактеристики игровых процессоров Intel Core i9 девятого поколения
Intel начала производство SSD на базе 3D QLC NAND с интерфейсом PCI ExpressIntel начала производство SSD на базе 3D QLC NAND с интерфейсом PCI Express
Intel рассказала о 10 своих главных достижениях за 50 летIntel рассказала о 10 своих главных достижениях за 50 лет
Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2
Biostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров IntelBiostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров Intel
Чипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом кварталеЧипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом квартале
Обновленный трансформер Dell XPS 13 переедет на платформу Intel Amber LakeОбновленный трансформер Dell XPS 13 переедет на платформу Intel Amber Lake
Последние новости
Подгружаем последние новости