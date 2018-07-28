Все чипсеты Intel 300-й серии будут поддерживать восьмиядерные процессоры

В обозримом будущем компания Intel представит первые восьмиядерные процессоры в массовом сегменте, а вместе с ними и новый чипсет Intel Z390. Однако новые процессоры должны поддерживаться и нынешними материнскими платами на чипсетах Intel 300-й серии. Но до сего момента с уверенностью можно было сказать лишь о наличии поддержки со стороны старшего чипсета Intel Z370.

Теперь же стало известно, что и самый младший набор системной логики Intel H310 получит поддержку восьмиядерных процессоров. На это указывает фотография обновлённой упаковки материнской платы H310CM-HDV/M.2 компании ASRock, ведь на ней красуется новый стикер, который прямо говорит о поддержке данной платой восьмиядерных процессоров Intel .

А тот факт, что даже самый младший чипсет Intel 300-й серии сможет работать с восьмиядерными процессорами, формально свидетельствует о том, что и все остальные наборы микросхем данной серии получат такую возможность. Для обеспечения совместимости нужно будет лишь обновить BIOS системной платы. А недавно произведённые платы прямо из коробки будут готовы принять на борт новые процессоры, что и будет отмечено подобными наклейками.



