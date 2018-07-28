Western Digital увеличила квартальные поставки жёстких дисков на 2,6 млн штук

Компания Western Digital отчиталась о работе в четвёртом квартале 2018 финансового года, который охватил период 2018 календарного года с апреля по июнь включительно (по 29 июня). Для Western Digital это время стало периодом роста поставок жёстких дисков: по сравнению с первой четвертью текущего года продажи HDD компании выросли на 2,6 млн штук до 39 млн накопителей за квартал. Похоже, компания упрочила свою лидирующую позицию на рынке жёстких дисков.

В первом квартале Seagate впервые и неожиданно за несколько последних лет поставила на рынок столько же или даже больше жёстких дисков, чем её прямой и единственный конкурент (Toshiba с её малой долей HDD в расчёт не берём). В свежем отчёте в Western Digital подтвердили, что в первую четверть года доля компании на рынке жёстких дисков снизилась на 1,2 % до 38,8 %. Во вторую четверть года, судя по всему (мы это точно будем знать после отчёта Seagate), рыночная доля Western Digital должна снова превысить 40 %.

Удачный второй квартал календарного 2018 года выразился в годовом росте квартальной выручки с $4,8 млрд до $5,1 млрд, в увеличении операционной прибыли с $652 млн до $843 млн и в подъёме чистой прибыли с $280 млн до $756 млн. За весь финансовый 2018 год Western Digital выручила $20,6 млрд, что на 8 % больше выручки за 2017 финансовый год. Операционная прибыль компании за отчётный финансовый год достигла $3,6 млрд, а чистая прибыль — $675 млн. Следует напомнить, что Western Digital выплачивает кредит, полученный на покупку компании SanDisk. Без этих и некоторых других затрат чистая прибыль компании за отчётный период равнялась бы $2,7 млрд.

Статистика поставок жёстких дисков компании с разбивкой по категориям продуктов (WD, последняя колонка соответствует второму квартала календарного 2018 года)

Если говорить об объёмах поставленных на рынок жёстких дисков Western Digital с разбивкой по категориям продуктов, то вырисовывается следующая картина. Поставки жёстких дисков для ноутбуков последовательно и за год сократились до 9,6 млн штук. Поставки HDD для настольных ПК выросли за квартал до 8,2 млн штук, хотя в годовом отношении упали. Объёмы продаж HDD для консолей и бытовой техники выросли за квартал до 8,9 млн штук (на 2,8 млн штук), а поставки брендовой (в коробках) продукции и серверных накопителей снизились до 4,8 млн штук и 7,5 млн штук. Как видим, Western Digital выросла за счёт консолей. Ждём квартальный отчёт Seagate.



