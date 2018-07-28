Маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4C стоит всего $15

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, в ближайшие дни начнёт продажи бюджетного маршрутизатора Mi Router 4C для домашнего использования.

Устройство, как отмечается, присоединится к ранее представленным роутерам Mi Router 4 и Mi Router 4Q. Эти модели предлагаются по ориентировочной цене 30 и 15 долларов США соответственно.

Характеристики Mi Router 4C полностью пока не раскрываются. По всей видимости, как и версия Mi Router 4Q, новинка поддерживает стандарт IEEE 802.11n. Говорится о наличии 64 Мбайт встроенной памяти.

Маршрутизатор выполнен в компактном корпусе белого цвета. Он оснащён четырьмя всенаправленными антеннами. Говорится о поддержке управления при помощи фирменного приложения.

Mi Router 4C будет предлагаться через ряд торговых площадок в Интернете. Приобрести маршрутизатор можно будет по ориентировочной цене 15 долларов США .

Добавим, что Xiaomi активно развивает направление продуктов для дома. Так, недавно был представлен «умный» кондиционер Mijia Smart Air Conditioner стоимостью в 320 долларов. Кроме того, к выпуску готовятся смарт-холодильники с подключением к Интернету.



