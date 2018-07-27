Zotac B150 Mining: плата для добычи криптовалют

Компания Zotac анонсировала материнскую плату B150 Mining, которая, как нетрудно догадаться по названию, предназначена для формирования системы для добычи криптовалют.

Применён набор логики Intel B150: допускается использование процессоров Core седьмого поколения в исполнении LGA 1151. В системе можно задействовать до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2400/2133 в виде двух модулей.

В оснащение входят гигабитный сетевой контроллер и звуковой кодек формата 5.1. Можно подключить до четырёх устройств хранения данных со стандартным интерфейсом Serial ATA 3.0 (6 Гбит/с).

Главная же особенность модели B150 Mining — большое количество слотов расширения, предназначенных для установки карт, отвечающих за майнинг. В частности, доступны семь разъёмов PCIe x1 и один разъём PCIe x16.

Плата имеет размеры 311 ? 201 ? 37 мм. На задней планке располагаются гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, цифровой интерфейс HDMI для вывода изображения, четыре порта USB 3.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.



