Новые подробности о компактной фотокамере Canon PowerShot SX740 HS

В сеть уплыли новые данные о компактном фотоаппарате Canon PowerShot SX740 HS, о существовании которого стало известно в начале этого месяца. Его размеры составят всего 110х64х40 миллиметров при весе не более 300 граммов, так что это очень легкое и небольшое решение для тех, кто никак не хочет отказаться от фотоаппарата в пользу смартфона.

Грядущая камера Canon PowerShot SX740 HS наделена матрицей 20,8 Мп, процессором обработки изображений DIGIC 8 и 40-кратным зум-объективом, хотя в данном случае, вероятнее всего, имеется в виду гибридное приближение. Как видно на фото, экран фотоаппарата способен поворачиваться на 180 градусов вверх, и нужно это для получения селфи. Сам дисплей 3-дюймовый и, по слухам, сенсорный.

В оснащение Canon PowerShot SX740 HS войдет 5-осевой стабилизатор изображения, и после всего этого в корпусе останется место под модули Bluetooth и Wi-Fi 802.11n. Камера будет способна вести серийную съемку с частотой до 10 кадров в секунду и даже записывать видео в формате Ultra HD или 4К, правда, частота кадров в таком режиме не сообщается. Анонс Canon PowerShot SX740 HS ожидается в ближайшие дни в черном и серебристом цветах корпуса.

Максим Мишенев, MobileDevice


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