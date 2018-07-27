Корпус Xigmatek Scorpio подходит для плат Micro-ATX
В семействе компьютерных корпусов Xigmatek появилась очередная новинка — модель под названием Scorpio, позволяющая сформировать игровую систему на основе материнской платы Micro-ATX или Mini-ITX.
Решение выполнено в строгом стиле. Во фронтальной части установлена панель из закалённого стекла, а одна из боковых стенок изготовлена из акрила. Это открывает взору внутренне пространство ПК.
В корпусе достаточно места для четырёх карт расширения, двух накопителей в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Длина дискретных графических ускорителей может составлять до 330 мм; высота процессорного кулера не должна превышать 153 мм.
В компьютере можно задействовать до шести 120-миллиметровых вентиляторов: по два устанавливаются спереди и снизу, по одному — сверху и сзади. При необходимости можно также оснастить ПК жидкостной системой охлаждения с 240-мм радиатором спереди и 120-мм радиатором сзади.
Габариты корпуса составляют 362 ? 198 ? 420 мм. В верхней части фронтальной панели располагаются гнёзда для наушников и микрофона, порты USB 3.0 и USB 2.0.
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27.07.2018 10:17