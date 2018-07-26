X2 Viper: строгий корпус для игрового ПК

Компания X2 Products представила компьютерный корпус под названием Viper — изделие формата Mid-Tower для игровой настольной системы.

Новинка имеет строгий дизайн. Боковая панель выполнена из затемнённого закалённого стекла, через которое можно увидеть установленные компоненты. Габариты составляют 467 ? 236 ? 510 мм.

Корпус рассчитан на работу с материнскими платами типоразмера ATX и Micro-ATX. Внутри есть место для семи карт расширения, двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и двух устройств хранения данных формата 2,5 дюйма.

Длина дискретных графических ускорителей может достигать 380 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 170 мм.

Вентиляторы системы охлаждения устанавливаются по следующей схеме: 3 ? 120 мм или 2 ? 140 мм спереди, 2 ? 120 мм или 2 ? 140 мм сверху, 1 ? 120 сзади и 3 ? 120 мм в зоне отсека для блока питания.

Новинка выполнена в чёрном цвете. В верхней части фронтальной панели размещены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0.

Приобрести корпус X2 Viper можно будет по ориентировочной цене 65 долларов США .



