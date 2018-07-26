Samsung создала гибкий дисплей, выдерживающий падения с высоты 1,8м

Южнокорейская компания Samsung Display разработала прочный гибкий OLED-дисплей. Экран прошел сертификацию в компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности Underwriters Laboratories Inc.

Небьющийся OLED-дисплей Samsung

Характеристики

Гибкий дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 1440?2960 пикселей. В ходе тестирования экран сбрасывался 26 раз с определенной высоты, а также подвергся испытанию на воздействие температур. Таким образом, небьющийся экран Samsung Display без повреждений выдерживает падение с высоты 1,8 м и перепад температур от -32 до 71°С.

Материалы

Панель имеет подложку и покрытие из укреплённого пластика, а сам дисплей выполнен по технологии OLED. В отличие от закалённого стекла, используемого в современных дисплеях, пластик обеспечивает конструкции улучшенную гибкость и прочность.

Гибкий OLED-дисплей

Сферы применения и появление на рынке

Прочные дисплеи от Samsung Display будут использоваться в мобильных устройствах, планшетах, лэптопах, автомобилях и даже в военной технике. В продаже новинки с прочным гибким дисплеем могут появится уже в 2019 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Производство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMCПроизводство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMC
Samsung готовит смарт-колонку с ассистентом BixbySamsung готовит смарт-колонку с ассистентом Bixby
Samsung представила 10-нм LPDDR5-чипы ОЗУ объёмом 8 ГБSamsung представила 10-нм LPDDR5-чипы ОЗУ объёмом 8 ГБ
Google выпустит новый Pixelbook уже этой осеньюGoogle выпустит новый Pixelbook уже этой осенью
Новый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлеченийНовый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлечений
Блок рекламы


Похожие новости
Потребительская версия модульного телевизора Samsung The Wall выйдет в 2019 годуПотребительская версия модульного телевизора Samsung The Wall выйдет в 2019 году
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит «интеллигентный» сканер сетчатки глазаПланшет Samsung Galaxy Tab S4 получит «интеллигентный» сканер сетчатки глаза
Samsung представила 10-нм LPDDR5-чипы ОЗУ объёмом 8 ГБSamsung представила 10-нм LPDDR5-чипы ОЗУ объёмом 8 ГБ
Samsung готовит смарт-колонку с ассистентом BixbySamsung готовит смарт-колонку с ассистентом Bixby
Рассекречены возможности планшета Samsung Galaxy Tab S4Рассекречены возможности планшета Samsung Galaxy Tab S4
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 показался на фото-рендерахПланшет Samsung Galaxy Tab S4 показался на фото-рендерах
Samsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NANDSamsung приступила к производству 96-слойной памяти 3D NAND
Процессор Samsung Exynos 9820 получит графический ускоритель Mali-G76Процессор Samsung Exynos 9820 получит графический ускоритель Mali-G76
Samsung C43J89 – монитор с супершироким экраномSamsung C43J89 – монитор с супершироким экраном
Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-FiПредставлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi
Последние новости
Подгружаем последние новости