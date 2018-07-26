Samsung создала гибкий дисплей, выдерживающий падения с высоты 1,8м

Южнокорейская компания Samsung Display разработала прочный гибкий OLED-дисплей. Экран прошел сертификацию в компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности Underwriters Laboratories Inc.

Характеристики

Гибкий дисплей имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение 1440?2960 пикселей. В ходе тестирования экран сбрасывался 26 раз с определенной высоты, а также подвергся испытанию на воздействие температур. Таким образом, небьющийся экран Samsung Display без повреждений выдерживает падение с высоты 1,8 м и перепад температур от -32 до 71°С.

Материалы

Панель имеет подложку и покрытие из укреплённого пластика, а сам дисплей выполнен по технологии OLED. В отличие от закалённого стекла, используемого в современных дисплеях, пластик обеспечивает конструкции улучшенную гибкость и прочность.

Сферы применения и появление на рынке

Прочные дисплеи от Samsung Display будут использоваться в мобильных устройствах, планшетах, лэптопах, автомобилях и даже в военной технике. В продаже новинки с прочным гибким дисплеем могут появится уже в 2019 году.