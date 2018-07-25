Плата SUPoX J3160NX7 позволяет сформировать бесшумный неттоп

Компания SUPoX (наследница EPoX) анонсировала материнскую плату J3160NX7, на основе которой можно сформировать относительно недорогой медиацентр или неттоп.

Изделие выполнено в формате Mini-ITX: размеры составляют 170 ? 170 мм. Плата изначально оборудована 14-нанометровым процессором Intel Celeron J3160, который содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,6 ГГц (динамически повышается до 2,24 ГГц) и встроенный графический контроллер.

Расчётная мощность процессора составляет всего 6 Вт — это позволяет довольствоваться пассивной системой охлаждения. А поэтому на базе J3160NX7 можно создать бесшумный компьютер.

В арсенале изделия — два слота для модулей оперативной памяти DDR3L SODIMM. Накопители могут быть подключены к двум портам Serial ATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер и аудиокодек HD. На интерфейсной планке располагаются разъёмы HDMI и D-Sub для вывода изображения, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля, набор аудиоразъёмов, а также гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши.



