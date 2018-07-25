Плата SUPoX J3160NX7 позволяет сформировать бесшумный неттоп

Плата SUPoX J3160NX7 позволяет сформировать бесшумный неттоп

Компания SUPoX (наследница EPoX) анонсировала материнскую плату J3160NX7, на основе которой можно сформировать относительно недорогой медиацентр или неттоп.

Изделие выполнено в формате Mini-ITX: размеры составляют 170 ? 170 мм. Плата изначально оборудована 14-нанометровым процессором Intel Celeron J3160, который содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,6 ГГц (динамически повышается до 2,24 ГГц) и встроенный графический контроллер.

Плата SUPoX J3160NX7 позволяет сформировать бесшумный неттоп

Расчётная мощность процессора составляет всего 6 Вт — это позволяет довольствоваться пассивной системой охлаждения. А поэтому на базе J3160NX7 можно создать бесшумный компьютер.

В арсенале изделия — два слота для модулей оперативной памяти DDR3L SODIMM. Накопители могут быть подключены к двум портам Serial ATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Плата SUPoX J3160NX7 позволяет сформировать бесшумный неттоп

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер и аудиокодек HD. На интерфейсной планке располагаются разъёмы HDMI и D-Sub для вывода изображения, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля, набор аудиоразъёмов, а также гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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