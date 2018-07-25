Представлены неттопы Intel NUC на базе Coffee Lake

Компания Intel представила компактные компьютеры NUC на собственной аппаратной платформе Coffee Lake. В ней используются процессоры Intel Core восьмого поколения, самые современные на данный момент.



Пока что представлено ровно три неттопа с модельными номерами NUC8i3BEH, NUC8i5BEH и NUC8i7BEH, в которых установлены CPU, соответственно, Core i3-8109U, Core i5-8259U и Core i7-8550U. Все три процессора выполнены по 14-нанометровой технологии и выделяют 28 ватт тепла. Чтобы отводить это тепло от CPU, корпус неттопов получил активную систему охлаждения и увеличенные до 117х112х51 мм габариты, и теперь в нем помещается не только кулер, но также жесткий диск 2,5 дюйма с подключением по SATA III.



Вместе с ним есть место под SSD M.2-2280. ПК можно купить как без ОЗУ и накопителя, так и в полном комплекте с HDD на 1 Тб и 4 Гб оперативной памяти. Стоимость включает ОС Windows 10 Home и скоростную память Intel Optane емкостью 16 или 32 гигабайта. Немного позже будут показаны компьютеры NUC8i3BEK и NUC8i5BEK размерами 117х112х36 мм уже без отсека под HDD и с менее массивным радиатором охлаждения. В них будут стоять процессоры Core i3-8109U и Core i5-8259U с TDP на уровне 15 ватт. Релиз всех новых Intel NUC состоится до конца текущего квартала.