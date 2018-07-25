Nikon выпустит полнокадровый беззеркальный фотоаппарат

Компания Nikon несколько дней назад прекратила производство беззеркальных фотокамер 1 Series, чем опечалила многих. Решив реабилитироваться в глазах потенциальных покупателей, она приступила к разработке новой беззеркалки, на этот раз полнокадровой.



О новинке от Nikon известно совсем немного, но, по слухам, она имеет формат FX и работает в паре с объективами NIKKOR с новым байонетом. Также обещана поддержка оптики NIKKOR с байонетом F от зеркалок данной марки, но, вероятно это будет реализовано через специальный адаптер, который придется покупать отдельно. Все спецификации камеры Nikon держатся в тайне, но уже известна предварительная дата ее анонса – 23 августа этого года с релизом в сентябре.



Всего до конца 2018 Nikon собирается выпустить как минимум два фотоаппарата – один стоимостью $2500 и с матрицей 25 Мп, а второй 48 Мп, но уже за $4500. Какой сенсор в итоге получит полнокадровая беззеркалка, думается, вполне очевидно. Напомним, что продажи фотокамер Nikon 1 были прекращены по причине низкого спроса, вызванного высокой ценой на фоне конкурентов.