Выяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake Refresh

Выяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake Refresh

Уже довольно давно стало известно, что компания Intel планирует представить в массовом сегменте восьмиядерные процессоры. Согласно последним данным, они войдут в новое, девятое поколение процессоров Intel Core, которое будет называться Coffee Lake Refresh. Случится это уже осенью, а может быть и раньше. Однако до сего момента мы мало что знали о характеристиках будущих новинок.

Но по мере приближения анонса о перспективных новинках становится известно всё больше информации. И уже сегодня понятно, что выход нового поколения Core приведёт к очередному изменению «ядерной» формулы предложений разных классов. Согласно вновь появившейся информации, которой поделился китайский источник, массовые восьмиядерные процессоры Intel станут доступны сразу в двух семействах. Во-первых, восемь ядер получат перспективные Core i7, но в них при этом будет отключена поддержка технологии Hyper-Threading. Во-вторых, в массовый сегмент будет введено новое флагманское семейство Core i9, в состав которого войдут восьмиядерные шестнадцатипоточные процессоры с поддержкой Hyper-Threading.

Таким образом, поколение Coffee Lake Refresh будет включать следующие варианты чипов:

  • Core i9 – 8 ядер/16 потоков;
  • Core i7 – 8 ядер/8 потоков;
  • Core i5 – 6 ядер/6 потоков;
  • Core i3 – 4 ядра/4 потока.

Как сообщается, флагманом в новом поколении будет процессор Core i9-9900K. Он предложит восемь физических ядер и шестнадцать вычислительных потоков. Базовая частота новинки составит 3,6 ГГц, а максимальная Turbo-частота для одного ядра будет достигать 5,0 ГГц. Все восемь ядер смогут автоматически разгоняться вплоть до 4,6 ГГц. Также отмечается, что этот процессор получит 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и будет укладываться в 95 Вт TDP.

Выяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake Refresh

Ещё одной восьмиядерной новинкой станет процессор Core i7-9700K. Но в отличие от «старшего собрата», он предложит лишь восемь потоков, то есть не будет поддерживать Hyper-Threading. Здесь базовая частота равна 3,6 ГГц, одно ядро может автоматически разгоняться до 4,9 ГГц, а все восемь — до 4,6 ГГц. Также заявлено 12 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и TDP в те же 95 Вт.

Выяснились характеристики массовых восьмиядерных процессоров Intel Coffee Lake Refresh

Наконец сообщается о процессоре Core i5-9600K, который уже встречался в документации Intel. Данная новинка предложит шесть ядер и столько же потоков с базовой частотой 3,7 ГГц, максимальной Turbo-частотой для одного ядра в 4,6 ГГц и Turbo-частотой для всех ядер до 4,3 ГГц. Объём кеша третьего уровня составит 9 Мбайт, а уровень TDP — 95 Вт.

Стоит добавить, что в данной утечке сообщается лишь о трёх перспективных оверклокерских Core процессорах K-серии. Целиком же семейство Coffee Lake Refresh будет полнее и в него войдут не только перечисленные три модели, но и «обычные» процессоры девятитысячной серии, в большинстве своём похожие по характеристикам на привычные Coffee Lake, но с чуть возросшими тактовыми частотами. Напомним, все будущие новинки останутся совместимы с имеющимися материнскими платами с процессорным разъёмом LGA 1151v2 (после обновления BIOS), но в то же время Intel собирается расширить номенклатуру доступных платформ новым флагманским набором логики Z390.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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