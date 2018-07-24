Sharkoon V1000 Window: ПК-корпус для плат формата Micro-ATX

Sharkoon V1000 Window: ПК-корпус для плат формата Micro-ATX

Компания Sharkoon выпустила компьютерный корпус V1000 Window, на базе которого можно сформировать мультимедийную станцию или игровую настольную систему.

Изделие рассчитано на работу с материнскими платами типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. В боковой части расположено акриловое смотровое окно, а спереди установлена сетчатая панель. Габариты составляют 450 ? 195 ? 402 мм.

Sharkoon V1000 Window: ПК-корпус для плат формата Micro-ATX

Допускается использование до четырёх карт расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 400 мм. Длина блока питания не должна превышать 240 мм.

Предусмотрена возможность установки одного 5,25-дюймового устройства. Система может быть оборудована двумя накопителями в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами.

Sharkoon V1000 Window: ПК-корпус для плат формата Micro-ATX

Корпус изначально оборудован тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой синего цвета: два кулера установлены спереди, один — сзади. При необходимости в верхней части можно установить три вентилятора диаметром 120 мм или два вентилятора размером 140 мм.

Sharkoon V1000 Window: ПК-корпус для плат формата Micro-ATX

Возможно применение жидкостной системы охлаждения с радиатором формата до 280 мм. Высота процессорного кулера может достигать 150 мм. На фронтальную панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Производство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMCПроизводство видеокарт NVIDIA Turing обеспечит рекордные доходы TSMC
Минус один: Western Digital закрывает в Малайзии завод по выпуску жёстких дисковМинус один: Western Digital закрывает в Малайзии завод по выпуску жёстких дисков
Intel и Micron откажутся от партнёрства 3D XPoint в 2019 годуIntel и Micron откажутся от партнёрства 3D XPoint в 2019 году
Renegade Elite – миниатюрный одноплатный компьютерRenegade Elite – миниатюрный одноплатный компьютер
Анонсирован процессор MediaTek Helio A22Анонсирован процессор MediaTek Helio A22
Блок рекламы


Похожие новости
Toshiba XG6: быстрые твердотельные накопители формата M.2 2280Toshiba XG6: быстрые твердотельные накопители формата M.2 2280
EK Water Blocks представила водоблок для материнской платы MSI X470 Gaming Pro CarbonEK Water Blocks представила водоблок для материнской платы MSI X470 Gaming Pro Carbon
Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2
Biostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров IntelBiostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров Intel
Cooler Master MasterBox MB520: ПК-корпус с лицевой панелью DarkMirrorCooler Master MasterBox MB520: ПК-корпус с лицевой панелью DarkMirror
Новый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлеченийНовый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлечений
Обновленный трансформер Dell XPS 13 переедет на платформу Intel Amber LakeОбновленный трансформер Dell XPS 13 переедет на платформу Intel Amber Lake
Renegade Elite – миниатюрный одноплатный компьютерRenegade Elite – миниатюрный одноплатный компьютер
Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee LakeМатеринские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake
ASUS представила платы AM4/B450 на любой вкусASUS представила платы AM4/B450 на любой вкус
Последние новости
Подгружаем последние новости