Sharkoon V1000 Window: ПК-корпус для плат формата Micro-ATX

Компания Sharkoon выпустила компьютерный корпус V1000 Window, на базе которого можно сформировать мультимедийную станцию или игровую настольную систему.

Изделие рассчитано на работу с материнскими платами типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. В боковой части расположено акриловое смотровое окно, а спереди установлена сетчатая панель. Габариты составляют 450 ? 195 ? 402 мм.

Допускается использование до четырёх карт расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 400 мм. Длина блока питания не должна превышать 240 мм.

Предусмотрена возможность установки одного 5,25-дюймового устройства. Система может быть оборудована двумя накопителями в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё двумя 2,5-дюймовыми устройствами.

Корпус изначально оборудован тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с подсветкой синего цвета: два кулера установлены спереди, один — сзади. При необходимости в верхней части можно установить три вентилятора диаметром 120 мм или два вентилятора размером 140 мм.

Возможно применение жидкостной системы охлаждения с радиатором формата до 280 мм. Высота процессорного кулера может достигать 150 мм. На фронтальную панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.



