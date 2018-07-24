Google выпустит новый Pixelbook уже этой осенью

По информации от известного инсайдера Эвана Бласса, компания Google уже почти готова к презентации своего нового ноутбука Pixelbook, впервые речь о котором зашла еще в самом начале текущего года.



Второе поколение Пиксельбука будет представлено широким массам уже этой осенью, так что ждать осталось недолго. Нынешнее поколение Google Pixelbook было представлено в октябре 2017, чуть меньше года назад. Этот мобильный ПК работает на операционной системе Chrome OS с сильно урезанным функционалом, и у него есть экран на 12,3 дюйма с высоким разрешением 2400х1600 точек и функцией поворота на 360 градусов, процессор Intel Core i5 или Core i7 седьмого поколения, до 16 Гб RAM и SSD до 512 Гб.



Пока что остается лишь гадать, что будет улучшено во втором поколении Google Pixelbook – по всей видимости, поставят новые процессоры Intel восьмого поколения Coffee Lake и уменьшат толщину рамок экрана, что приведет либо к росту диагонали дисплея, либо к уменьшению габаритов корпуса. Вполне возможно, будет установлен новый более мощный аккумулятор. Стоимость обновленного Google Pixelbook держится в секрете.