Toshiba XG6: быстрые твердотельные накопители формата M.2 2280
Корпорация Toshiba анонсировала семейство производительных твердотельных накопителей XG6, которые рассчитаны на использование в клиентских системах.
Изделия используют 96-слойную флеш-память 3D TLC NAND (BiCS Flash). Задействованы протокол NVMe 1.3a и интерфейс PCI Express 3.0 x4, что обеспечивает высокие скоростные показатели. Контроллер — Toshiba TC58NCP090GSD.
Накопители соответствуют формату M.2 2280: габариты составляют 22 ? 80 мм. В семейство вошли три модификации — вместимостью 256 Гбайт и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт.
Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 3180 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 2960 Мбайт/с.
Количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) при работе с блоками данных по 4 Кбайт составляет до 355 тыс. при чтении и до 365 тыс. при записи.
Toshiba уже организовала пробные поставки решений семейства XG6: они доступны OEM-производителям. О цене и возможных сроках поступления в открытую продажу ничего не сообщается.
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Hard
24.07.2018 16:20