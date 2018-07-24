Потребительская версия модульного телевизора Samsung The Wall выйдет в 2019 году

В прошлом месяце компания Samsung открыла приём предварительных заказов на модульный телевизор The Wall Professional, рассчитанный на коммерческий рынок. В следующем году, как сообщается, в продажу поступит версия устройства, нацеленная на потребительский сегмент.

Система The Wall полагается на технологию MicroLED. В панели используются микроскопические светодиоды, размеры которых не превышают нескольких микрон.

Пользователи могут добавлять или удалять неограниченное число светодиодных экранов, не влияя на качество изображения. MicroLED-модули дисплея демонстрируют изображение без необходимости использовать фильтры или подсветку.

«The Wall Professional обеспечивает высокий уровень чёрного и великолепную чистоту цвета, как при ярком освещении, так и в темноте. Благодаря стильному дизайну, The Wall Professional придаст современный технологичный вид любому корпоративному лобби, музею, галереи или торговому центру», — заявляет Samsung.

Как теперь сообщается, потребительская версия The Wall будет иметь толщину 30 мм против 80 мм у The Wall Professional. Нынешняя панель имеет размер 146 дюймов по диагонали, в то время как будущие потребительские модели планируется выпускать в разных вариантах размера. Основными покупателями должны стать требовательные обеспеченные пользователи.



