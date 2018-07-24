EK Water Blocks представила водоблок для материнской платы MSI X470 Gaming Pro Carbon

Ранее в этом месяце компания EK Water Blocks уже представила один водоблок типа «моноблок», предназначенный для материнской платы MSI на чипсете AMD X470, а именно для X470 Gaming M7. Теперь же словенский производитель представил водоблок под названием EK-FB MSI X470 Pro Carbon RGB Monoblock, ориентированный на плату MSI X470 Gaming Pro Carbon. Эта плата, предназначенная для процессоров AMD в исполнении Socket AM4, также относится к верхнему ценовому сегменту.

Как и любой водоблок типа «моноблок», новинка обладает крупным основание, которое способно контактировать не только с крышкой процессора, но и с регуляторами напряжения подсистемы питания. Основание выполнено из меди и покрыто слоем никеля для защиты от коррозии. Верхняя часть водоблока изготовлена из прозрачного акрила.

Водоблок EK-FB MSI X470 Pro Carbon RGB Monoblock, как нетрудно догадаться по названию, оснащён настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой. Для управления цветом и световыми эффектами имеется поддержка технологии MSI Mystic Light Sync, которая также позволяет синхронизировать подсветку водоблока с подсветкой других компонентов системы.

Новинка уже доступна для заказа через фирменный интернет-магазин EK Water Blocks по цене в 120 евро.



