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Даты выпуска GPU NVIDIA GeForce GTX 1180, GTX 1170 и GTX 1160 В сети появилась информация о сроках выпусках 3D-карт NVIDIA GeForce GTX 1180, GeForce GTX 1170/1180+ и GeForce GTX 1160. Сведения стали доступны из электронного письма NVIDIA. Новинки будут презентованы поэтапно. GeForce GTX 1180 дебютирует 30 августа. Через месяц, 30 сентября, производитель представит GeForce GTX 1170/1180+. А модель GeForce GTX 1160 будет анонсирована 30 октября. Стоит отметить, что данная информация ещё не подтверждена официально. Однако, именно 30 августа и 30 октября традиционно NVIDIA представляет свои новые продукты.

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