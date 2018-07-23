Даты выпуска GPU NVIDIA GeForce GTX 1180, GTX 1170 и GTX 1160

В сети появилась информация о сроках выпусках 3D-карт NVIDIA GeForce GTX 1180, GeForce GTX 1170/1180+ и GeForce GTX 1160. Сведения стали доступны из электронного письма NVIDIA. Новинки будут презентованы поэтапно.

NVIDIA GTX 1180

GeForce GTX 1180 дебютирует 30 августа. Через месяц, 30 сентября, производитель представит GeForce GTX 1170/1180+. А модель GeForce GTX 1160 будет анонсирована 30 октября.

Стоит отметить, что данная информация ещё не подтверждена официально. Однако, именно 30 августа и 30 октября традиционно NVIDIA представляет свои новые продукты.


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