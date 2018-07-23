Intel рассказала о 10 своих главных достижениях за 50 лет

В рамках празднования своего 50-летия Intel месяц назад выпустила ограниченным тиражом процессор Core i7-8086K и раздала 8086 его единиц счастливчикам, пообещав даже одарить маркетологов AMD. На днях соучредитель Intel 89-летний Гордон Мур (Gordon Moore) поделился воспоминаниями о первых шагах своей компании и людях, заложивших основу успеха. Компания также поделилась звёздным рейтингом своих новаций.

Вначале Intel попросила публику назвать 50 её достижений, которые больше всего запомнились или считаются крупнейшими за прошедшие полстолетия. Затем 26 тысяч сотрудников компании проголосовали за десяток продуктов и технологий Intel из этого списка. В результате такой кооперации общественности и работников корпорации получился любопытный рейтинг из 10 пунктов.

Первое место по праву заняла архитектура x86. Впервые она была представлена 40 лет назад, в далёком 1978 году вместе с процессором Intel 8086. Это семейство обратно совместимых наборов команд с тех пор прошло огромный путь и сегодня доминирует на рынках ПК, рабочих станций и серверов. Впрочем, было время и почти безраздельного владычества x86 в области вычислений — сегодня из-за бойких мобильных конкурентов (прежде всего, ARM) ситуация быстро меняется.

Легендарный процессор 80486 DX2

Второе место было отдано так называемому Закону Мура — наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром (ещё до того, как он стал основателем Intel). Согласно нему, количество транзисторов, размещаемых на полупроводниковом кристалле, удваивается в среднем каждые 24 месяца. Многие годы правило действовало, но в последнее время начинает буксовать из-за приближения размеров транзистора к атомарным величинам. Та же Intel выпустила уже 4 поколения процессоров на 14-нм техпроцессе (постоянно дорабатываемого, но тем не менее) и никак не может выйти на массовое производство с соблюдением 10-нм норм.

Соучредитель Intel Гордон Мур

Третье место заняла универсальная последовательная шина — USB (Universal Serial Bus), которая стала поистине промышленным стандартом подключения периферии и сегодня используется повсеместно (уже в версии USB 3.1). В разработке USB активно участвовала Intel , а первые контроллеры были выпущены компанией в 1995 году.

Четвёртое место — Intel 8080, первый в мире микропроцессор общего назначения. Выпущенный в 1974 году, он стал успешным отчасти потому, что его 40-контактная упаковка упростила интерфейс по сравнению с 16-контактным 8008. Это был чип, который помог миллионам людей понять, что они тоже могут быть владельцами персонального компьютера.

Микропроцессор 580ВМ80, советский клон Intel 8080

Пятое место — технология 3D-транзисторов. Десятилетиями в электронике использовались исключительно планарные структуры, но в 2011 году Intel применила в массовом производстве трёхмерную структуру. Технология получила название Tri-Gate и позволила следовать Закону Мура за счёт резкого увеличения производительности при низком рабочем напряжении.

Шестое место — выпущенный в 1971 году первый в мире коммерчески доступный микропроцессор 4004. Это был монолитный CPU, полностью интегрированный в один небольшой чип.

Intel 4040

Седьмое место — представленный в 1993 году процессор под маркой Pentium. Intel впервые использовала слова вместо номеров для новых продуктов. Этот чип с 3,1 млн транзисторов вместе с маркетинговой кампанией Intel Inside в значительной степени «одомашнил» Intel , сделав привычным в обывательском обиходе.

Семейство Pentium 1

Восьмое место — анонсированная в 2015 году технология хранения данных 3D XPoint, созданная совместными усилиями Intel и Micron Technology. Этот вариант энергонезависимой памяти стал мини-революцией систем хранения данных, будучи намного быстрее NAND и более ёмким, чем DRAM. Продукты Intel уже продаются на рынке под маркой Optane.

Девятое место — стандарт Ethernet, совместно созданный Intel , Digital Equipment Corporation и Xerox, который используется до сих пор для объединения самых разных компьютерных систем в локальную сеть. Сегодня всё большее распространение получает 10-гигабитный стандарт Ethernet (10G Ethernet).

Десятое место — многоядерная архитектура CPU. В 2005 году Intel впервые разработала процессоры для ПК с несколькими вычислительными ядрами (семейство Pentium D), а вскоре переместила почти всё семейство потребительских продуктов на новый подход, сделав оценку производительности на ватт одним из ключевых показателей CPU. Имя Core (буквально — ядро) с тех пор неизменно используется в именовании большинства потребительских CPU компании.



