Преемник AMD Raven Ridge замечен в «дикой природе»

В конце сентября прошлого года на просторах Сети появился слайд из некой презентации AMD, на котором были указаны названия семейств её процессоров до 2019 года. Информация о том, что на смену Summit Ridge придёт Pinnacle Ridge, как и то, что преемником Bristol Ridge станет семейство Raven Ridge, подтвердилась. Так что, весьма вероятно, и то, что будущие традиционные процессоры для настольных систем будут называться Matisse, а гибридные процессоры как для настольных, так и для мобильных систем — Picasso.

Теперь же упоминание графического процессора AMD Radeon Picasso появилось в базе данных теста производительности UserBenchmark. Правда, к сожалению, каких-либо подробностей об этом GPU нет. Даже результаты его тестов отсутствуют, так что сравнить с чем-то другим эту графику мы не можем. Заметим лишь, что новинка обладает идентификатором «15D8», что указывает на правдоподобность данной утечки. Кстати, графика нынешних APU семейства Raven Ridge имеет идентификатор «15DD».

Предыдущие утечки указывали на то, что гибридные процессоры Picasso будут построены на той же архитектуре, что и нынешние Raven Ridge, то есть на Zen. При этом был обещан прирост производительности и энергетической эффективности. Сейчас же мы можем предположить, что, скорее всего, в основе Picasso будут лежать ядра Zen+, что и принесёт обещанные улучшения. А вот встроенная графика Vega, вполне вероятно, останется прежней.



