Начат сбор средств на «карманный ноутбук» GPD Pocket 2
Команда GPD организовала кампанию по сбору средств на выпуск миниатюрного ноутбука Pocket 2: сейчас новинку можно заказать по ориентировочной цене от 515 долларов США.
Устройство оборудовано 7-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 ? 1200 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления.
Кремниевым «сердцем» служит процессор Intel Core M3-7Y30 поколения Kaby Lake. Чип содержит два вычислительных ядра с тактовой частотой 1,0–2,6 ГГц и встроенный графический ускоритель Intel HD Graphics 615. Объём оперативной памяти составляет 4 или 8 Гбайт.
Применённый флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт информации. В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, слот microSD, порты USB Type-C и USB Type-A (?2).
Габариты «карманного ноутбука» составляют 181 ? 113 ? 8–14 мм, вес — 465 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6800 мА·ч. Применена операционная система Windows 10 Home.
Поставки портативного компьютера GPD Pocket 2 планируется организовать уже предстоящей осенью.
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Hard
22.07.2018 18:15