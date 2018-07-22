Плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC поддерживает загадочные процессоры Raven Ridge 2

Материнские платы на наборе микросхем AMD B450 постепенно появляются в ассортименте западных интернет-магазинов. Мы уже писали о доступности для предварительного заказа некоторых плат на этом чипсете в европейской рознице, а теперь одна из новинок от ASRock добралась и до известного американского интернет-магазина.

Сама по себе плата ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC ничем особенным не выделяется. Это материнская плата форм-фактора Mini-ITX со сравнительно неплохой подсистемой питания, модулем Wi-Fi и Bluetooth, парой слотов DDR4 DIMM, одним слотом PCI Express x16 3.0 и одним разъёмом M.2 на тыльной стороне. Отличий от модели Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac почти что нет. А вот стоимость новинки на $25 выше.

Куда больший интерес вызывает описание этой материнской платы на сайте продавца. Всё дело в том, что в нём упоминаются некие гибридные процессоры Raven Ridge 2. И это определённо не преемники процессоров Raven Ridge. Во-первых, потому что их преемником станут процессоры с кодовым именем Picasso и запланированы они лишь на 2019 год. А во-вторых, для Raven Ridge 2 заявлено вдвое меньшее число линий PCI Express 3.0, нежели для обычных Raven Ridge. А именно, только четыре линии на слот PCI Express х16 и две линии на M.2.

Скорее всего, процессоры Raven Ridge 2 являются «урезанными» версиями обычных Raven Ridge, ориентированными на применение в офисных системах начального уровня. Предположительно, данные гибридные процессоры предложат два ядра Zen, работающие на четыре вычислительных потока, и встроенный графический процессор Vega начального уровня, вроде Vega 3 (192 шейдера GCN).



