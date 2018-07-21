Рост цен на оперативную память окончен

В течение примерно последних двух лет цена на чипы оперативной памяти (DRAM) постоянно повышалась. Причиной этому в первую очередь было значительное повышение спроса, ведь оперативная память сейчас используется не только в компьютерах или смартфонах, но даже, например, в «умных» лампочках, являющихся частью Интернета вещей. Но, похоже, в скором времени ситуация изменится, потому как целый ряд источников утверждает, что цены на память начнут снижаться.

Например, тайваньский полупроводниковый производитель Nanya Technology считает, что в текущем квартале цены на чипы оперативной памяти достигнут своего максимума и после начнут снижаться. Как отметил президент Nanya Ли Пей-Ин (Lee Pei-Ing), уже заметно снижение цен на некоторые виды чипов оперативной памяти, в частности на компьютерную DRAM-память. Можно было подумать, что это связано с продолжающимся снижением спроса на настольные ПК и ноутбуки, но сегмент серверов и ЦОД продолжает показывать устойчивую динамику, тем самым компенсируя это падение.

Было также отмечено, что в текущем квартале цены на оперативную память останутся примерно на том же уровне, и колебания составят 1–2%. Ранее глава Nanya делал более оптимистичные прогнозы, утверждая, что в третьем квартале 2018 года DRAM-чипы смогут ещё набрать в цене. Однако после начала расследования антимонопольных органов в отношении Samsung, SK Hynix и Micron, а также обострения технологического противостояния США и Китая он изменил свою точку зрения.

Отметим, что Nanya Technology является четвёртым по величине производителем чипов оперативной памяти, после Samsung, SK Hynix и Micron, и по сравнению с ними занимает небольшую часть этого рынка. Тем не менее компания поставляет свои полупроводниковые изделия таким производителям, как HP, Dell, Kingston, Huawei , Lenovo, Xiaomi и многим другим производителям электроники.

Слова главы Nanya подтвердил и аналитик Шон Ян (Sean Yang) из шанхайской компании CINNO. Он заявил, что в настоящее время роста цен на оперативную память не наблюдается. Также он прогнозирует, что в следующем году цена должна снизиться в связи с уменьшением спроса на ПК и смартфоны. И такие перспективные сферы, требующие довольно много DRAM-памяти, как системы искусственного интеллекта и автомобили с автопилотом, пока что не могут компенсировать это снижение.

Ресурс The Wall Street Journal приводит несколько другие данные, которые, тем не менее, также указывают на снижение стоимости памяти. Ссылаясь на аналитиков DRAMeXchange авторитетный американский ресурс сообщает, что в этом году падение стоимости как оперативной, так и твердотельной памяти составило 16 % и 37 % соответственно.

Отмечается, что в январе текущего года цены на оперативную память достигли своего максимума в $4,90 за чип DDR4 объёмом 4 Гбит. К июню цена снизилась до $4,07. Связано это с уменьшением дефицита, образовавшегося ранее. Тем не менее, на сегодняшний день оперативная память стоит более чем вдвое выше, нежели в момент начала значительного повышения цен в 2016 году.

Также отмечается, что цены на твердотельную память (NAND) снижаются быстрее, чем на оперативную. За год стоимость упала более чем на треть, и продолжит снижаться, хотя, возможно, и не столь быстрыми темпами.

Причины для снижения цен на оперативную память называются те же. Главной причиной является снижение продаж смартфонов и последовавшее за этим уменьшение спроса со стороны их производителей. Также свою роль играет продолжающееся сокращение рынка настольных ПК и ноутбуков. И, наконец, свою лепту вносит повышенное внимание со стороны регулирующих органов к основным производителям памяти.

Судя по всему, в скором времени действительно можно ожидать снижения цен на оперативную память, а также на твердотельные накопители. Конечно, не стоит ожидать, что это случится совсем скоро и моментально, но постепенно цены должны прийти в норму.



