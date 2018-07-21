Объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR обойдётся в $2000

Компания Fujifilm представила сверхширокоугольный объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR, продажи которого планируется начать в конце ноября.

Новинка выполнена в прочном корпусе из магниевого сплава. Устройство защищено от брызг и пыли; гарантирована работоспособность при температурах до минус 10 градусов Цельсия.

Конструкция включает 20 элементов в 13 группах, в том числе четыре асферические линзы, три элемента ED и три элемента Super ED. Новое покрытие Nano GI, изменяющее индекс преломления между стеклом и воздухом, уменьшает блики и радужные ореолы, когда свет падает под углом.

Основные характеристики объектива Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR таковы:

Тип: APS-C / DX;

Байонет: Fujifilm X;

Фокусное расстояние: 8–16 мм;

Максимальная диафрагма: f/2,8;

Минимальная диафрагма: f/22;

Конструкция: 20 элементов в 13 группах;

Минимальное расстояние фокусировки: 0,25 м;

Максимальный диаметр: 88 мм;

Длина: 122 мм;

Вес: 805 г.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 2000 долларов США .



