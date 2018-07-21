Объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR обойдётся в $2000

Объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR обойдётся в $2000

Компания Fujifilm представила сверхширокоугольный объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR, продажи которого планируется начать в конце ноября.

Новинка выполнена в прочном корпусе из магниевого сплава. Устройство защищено от брызг и пыли; гарантирована работоспособность при температурах до минус 10 градусов Цельсия.

Конструкция включает 20 элементов в 13 группах, в том числе четыре асферические линзы, три элемента ED и три элемента Super ED. Новое покрытие Nano GI, изменяющее индекс преломления между стеклом и воздухом, уменьшает блики и радужные ореолы, когда свет падает под углом.

Объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR обойдётся в 00

Основные характеристики объектива Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR таковы:

  • Тип: APS-C / DX;
  • Байонет: Fujifilm X;
  • Фокусное расстояние: 8–16 мм;
  • Максимальная диафрагма: f/2,8;
  • Минимальная диафрагма: f/22;
  • Конструкция: 20 элементов в 13 группах;
  • Минимальное расстояние фокусировки: 0,25 м;
  • Максимальный диаметр: 88 мм;
  • Длина: 122 мм;
  • Вес: 805 г.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 2000 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видеокарты дешевеют, и это ещё не пределВидеокарты дешевеют, и это ещё не предел
Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?
Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторовCorsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов
NVIDIA в недоумении: продажи видеокарт упали вдвоеNVIDIA в недоумении: продажи видеокарт упали вдвое
ASUS представила платы AM4/B450 на любой вкусASUS представила платы AM4/B450 на любой вкус
Блок рекламы


Похожие новости
Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов обойдётся в $270Корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов обойдётся в $270
Dell попросила за прочный планшет Latitude 7212 Rugged Extreme от $2000Dell попросила за прочный планшет Latitude 7212 Rugged Extreme от $2000
Объектив для фотоаппарата можно напечатать на 3D-принтереОбъектив для фотоаппарата можно напечатать на 3D-принтере
Новая камера Hitachi сможет обойтись без объективаНовая камера Hitachi сможет обойтись без объектива
Носимый игровой ПК MSI VR One оценили в $2000Носимый игровой ПК MSI VR One оценили в $2000
Canon представила флагманскую беззеркалку EOS M5 и объектив EFCanon представила флагманскую беззеркалку EOS M5 и объектив EF
Фотоаппарат Light L16 оснащен шестнадцатью объективамиФотоаппарат Light L16 оснащен шестнадцатью объективами
Brikk Lux Nikon DF – золотая зеркальная камера с золотым объективом (ФОТО)Brikk Lux Nikon DF – золотая зеркальная камера с золотым объективом (ФОТО)
Nikon выпустит компактную вспышку и новый светосильный объективNikon выпустит компактную вспышку и новый светосильный объектив
Samsung NX mini – самая маленькая и легкая камера со сменным объективом (ФОТО)Samsung NX mini – самая маленькая и легкая камера со сменным объективом (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости