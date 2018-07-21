Объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR обойдётся в $2000
Компания Fujifilm представила сверхширокоугольный объектив Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR, продажи которого планируется начать в конце ноября.
Новинка выполнена в прочном корпусе из магниевого сплава. Устройство защищено от брызг и пыли; гарантирована работоспособность при температурах до минус 10 градусов Цельсия.
Конструкция включает 20 элементов в 13 группах, в том числе четыре асферические линзы, три элемента ED и три элемента Super ED. Новое покрытие Nano GI, изменяющее индекс преломления между стеклом и воздухом, уменьшает блики и радужные ореолы, когда свет падает под углом.
Основные характеристики объектива Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR таковы:
- Тип: APS-C / DX;
- Байонет: Fujifilm X;
- Фокусное расстояние: 8–16 мм;
- Максимальная диафрагма: f/2,8;
- Минимальная диафрагма: f/22;
- Конструкция: 20 элементов в 13 группах;
- Минимальное расстояние фокусировки: 0,25 м;
- Максимальный диаметр: 88 мм;
- Длина: 122 мм;
- Вес: 805 г.
Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 2000 долларов США.
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