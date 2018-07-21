Toshiba Memory увеличила ёмкость SSD в 500 раз

Toshiba Memory совместно с Western Digital создала прототипа 96-слойной флэш-памяти BiCS FLASH QLC NAND, ёмкость каждой ячейки которой составляет 4 бита. Новая память будет представлена на мероприятии Flash Memory Summit 2018, которое будет проводиться с 6 по 9 августа в Санта-Кларе.

Toshiba Memory

Ёмкость новой памяти

По заявлениям Toshiba, новые чипы памяти имеют рекордную ёмкость – 166 ГБ, а использование 16 чипов 96-слойной памяти стандарта QLC 3D NAND обеспечивает феноменальные 2,66 ТБ. Стоит заметить, что увеличение ёмкости памяти в будущем будет обеспечиваться именно увеличением количества слоев.

Дата выхода

Начало поставок образцов чипов новой памяти для разработчиков SSD-дисков запланировано на первые числа сентября, а выпуск серийной продукции – на 2019 год.

Заметим, что большая часть современных SSD имеет 32-слойные чипы, в то время как топые носители – 64-слойные. Поэтому массового распространения 96-слойной памяти в ближайшее время ожидать не стоит.

Напомним, в июне компания Micron сообщила о начале поставок 96-слойных чипов памяти 3D NAND, благодаря чему стоимость SSD может снизиться во II половине 2018 года.


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