Biostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров Intel

Biostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров Intel

Компания Biostar анонсировала материнскую плату H310MHC, предназначенную для формирования недорогих настольных компьютеров на платформе Intel.

Новинка выполнена в формате Micro-ATX: размеры составляют 226 ? 171 мм. Применён набор системной логики Intel H310. Допускается установка процессоров Core восьмого поколения в исполнении LGA 1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 95 Вт.

Biostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров Intel

Для модулей оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666 есть два слота; максимально поддерживаемый объём ОЗУ составляет 32 Гбайт. Накопители могут быть подключены к четырём стандартным портам Serial ATA 3.0.

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887. Есть слот PCIe 3.0 x16 для дискретного графического ускорителя и два слота PCIe 2.0 x1 для карт расширения.

Biostar H310MHC: плата начального уровня для процессоров Intel

На планке с разъёмами располагаются гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, интерфейсы HDMI и D-Sub для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля, два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и набор аудиогнёзд.

Продажи материнской платы Biostar H310MHC начнутся в ближайшее время.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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