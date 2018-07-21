Первые слухи об AMD Zen 2: до 16 ядер в массовом сегменте и увеличение IPC

В прошлом году для компании AMD наступил переломный момент, когда она представила процессоры Summit Ridge с архитектурой Zen. А последовавший за этим успех данных процессоров стал революцией для всей индустрии, так как именно благодаря ему компания Intel начала куда активнее развивать свои процессоры. В этом году компания AMD представила процессоры Pinnacle Ridge на архитектуре Zen+, в которых были исправлены ошибки предшественников и внесены некоторые улучшения.

А уже в следующем году AMD представит новые процессоры на архитектуре Zen 2, которые будут производиться по 7-нм техпроцессу. Новая архитектура должна принести большие изменения и улучшения, нежели Zen+. Не так давно AMD объявила, что основная работа над дизайном Zen 2 завершена, и во второй половине 2018 года компания начнёт поставки тестовых образцов. Изначально это будут образцы серверных процессоров Epyc, так как именно на серверном сегменте сейчас сосредоточена AMD.

Лиза Су с образцом 7-нм процессора AMD Epyc

Теперь же на просторах Сети появились слухи относительно того, что можно ожидать от будущих процессоров AMD. Наиболее интересным сообщением является то, что будущие процессоры на Zen 2 получат значительный прирост числа исполняемых инструкций за такт (Instruction Per Clock, IPC). Сообщается, что данный показатель вырастет на 10 %, а то и на все 15 %, по сравнению с нынешним Zen+.

Использование нового передового 7-нм технологического процесса, вкупе с архитектурными улучшениями, сулит более высокие тактовые частоты. Это позволит дополнительно увеличить производительность одного ядра, что поможет будущим новинкам сравняться по этому показателю с процессорами Intel или даже превзойти их. На данный момент процессоры AMD отстают от конкурентов в задачах, использующих одно ядро. Попутно более тонкий техпроцесс позволит уменьшить энергопотребление.

Источник также утверждает, что с архитектурой Zen 2 придёт и увеличение количества ядер. Сообщается, что будущие процессоры AMD Ryzen в исполнении Socket AM4 предложат до 16 ядер. У перспективных процессоров Ryzen Threadripper, которые выполнены в корпусе Socket TR4, будет до 32 ядер, то есть здесь их число не изменится. Наконец, серверные процессоры AMD Epyc (Socket SP3) предложат до 64 ядер. Во всех случаях, конечно же, будет поддержка многопоточности (SMT).

Если это действительно так, то получается, что AMD изменит дизайн блока CCX (Core Complex), наделив его восемью ядрами, вместо нынешних четырёх. В принципе, с учётом использования «более тонкого» техпроцесса это вполне возможно. Отметим, что согласно другим слухам, новые CCX будут шестиядерными, и в результате будущие процессоры Ryzen получат до 12 ядер. И, к сожалению, пока что сложно сказать, какие из этих слухов ближе к истине.

Интересно также и то, что компания MSI формально подтвердила наличие у будущих процессоров AMD в исполнении Socket AM4 более чем восьми ядер. В своём рекламном ролике, посвящённом скорому выходу материнских плат на чипсете AMD B450, производитель явно указал, что эти платы поддерживают процессоры с восемью и более ядрами.

В целом, данным слухам и утечкам хочется верить. Но всё же больше хочется верить именно в увеличение IPC у будущих процессоров AMD. Ведь увеличение числа ядер будет заметно лишь в «тяжёлых» задачах и оптимизированном под это программном обеспечении, а вот повышение IPC положительно скажется на всех задачах, в особенности на повседневных.



