Первые слухи об AMD Zen 2: до 16 ядер в массовом сегменте и увеличение IPC

Первые слухи об AMD Zen 2: до 16 ядер в массовом сегменте и увеличение IPC

В прошлом году для компании AMD наступил переломный момент, когда она представила процессоры Summit Ridge с архитектурой Zen. А последовавший за этим успех данных процессоров стал революцией для всей индустрии, так как именно благодаря ему компания Intel начала куда активнее развивать свои процессоры. В этом году компания AMD представила процессоры Pinnacle Ridge на архитектуре Zen+, в которых были исправлены ошибки предшественников и внесены некоторые улучшения.

А уже в следующем году AMD представит новые процессоры на архитектуре Zen 2, которые будут производиться по 7-нм техпроцессу. Новая архитектура должна принести большие изменения и улучшения, нежели Zen+. Не так давно AMD объявила, что основная работа над дизайном Zen 2 завершена, и во второй половине 2018 года компания начнёт поставки тестовых образцов. Изначально это будут образцы серверных процессоров Epyc, так как именно на серверном сегменте сейчас сосредоточена AMD.

Первые слухи об AMD Zen 2: до 16 ядер в массовом сегменте и увеличение IPC

Лиза Су с образцом 7-нм процессора AMD Epyc

Теперь же на просторах Сети появились слухи относительно того, что можно ожидать от будущих процессоров AMD. Наиболее интересным сообщением является то, что будущие процессоры на Zen 2 получат значительный прирост числа исполняемых инструкций за такт (Instruction Per Clock, IPC). Сообщается, что данный показатель вырастет на 10 %, а то и на все 15 %, по сравнению с нынешним Zen+.

Первые слухи об AMD Zen 2: до 16 ядер в массовом сегменте и увеличение IPC

Использование нового передового 7-нм технологического процесса, вкупе с архитектурными улучшениями, сулит более высокие тактовые частоты. Это позволит дополнительно увеличить производительность одного ядра, что поможет будущим новинкам сравняться по этому показателю с процессорами Intel или даже превзойти их. На данный момент процессоры AMD отстают от конкурентов в задачах, использующих одно ядро. Попутно более тонкий техпроцесс позволит уменьшить энергопотребление.

Источник также утверждает, что с архитектурой Zen 2 придёт и увеличение количества ядер. Сообщается, что будущие процессоры AMD Ryzen в исполнении Socket AM4 предложат до 16 ядер. У перспективных процессоров Ryzen Threadripper, которые выполнены в корпусе Socket TR4, будет до 32 ядер, то есть здесь их число не изменится. Наконец, серверные процессоры AMD Epyc (Socket SP3) предложат до 64 ядер. Во всех случаях, конечно же, будет поддержка многопоточности (SMT).

Первые слухи об AMD Zen 2: до 16 ядер в массовом сегменте и увеличение IPC

Если это действительно так, то получается, что AMD изменит дизайн блока CCX (Core Complex), наделив его восемью ядрами, вместо нынешних четырёх. В принципе, с учётом использования «более тонкого» техпроцесса это вполне возможно. Отметим, что согласно другим слухам, новые CCX будут шестиядерными, и в результате будущие процессоры Ryzen получат до 12 ядер. И, к сожалению, пока что сложно сказать, какие из этих слухов ближе к истине.

Первые слухи об AMD Zen 2: до 16 ядер в массовом сегменте и увеличение IPC

Интересно также и то, что компания MSI формально подтвердила наличие у будущих процессоров AMD в исполнении Socket AM4 более чем восьми ядер. В своём рекламном ролике, посвящённом скорому выходу материнских плат на чипсете AMD B450, производитель явно указал, что эти платы поддерживают процессоры с восемью и более ядрами.

В целом, данным слухам и утечкам хочется верить. Но всё же больше хочется верить именно в увеличение IPC у будущих процессоров AMD. Ведь увеличение числа ядер будет заметно лишь в «тяжёлых» задачах и оптимизированном под это программном обеспечении, а вот повышение IPC положительно скажется на всех задачах, в особенности на повседневных.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видеокарты дешевеют, и это ещё не пределВидеокарты дешевеют, и это ещё не предел
Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?
Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторовCorsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов
NVIDIA в недоумении: продажи видеокарт упали вдвоеNVIDIA в недоумении: продажи видеокарт упали вдвое
ASUS представила платы AM4/B450 на любой вкусASUS представила платы AM4/B450 на любой вкус
Блок рекламы


Похожие новости
GIGABYTE представила под брендом Aorus первые блоки питанияGIGABYTE представила под брендом Aorus первые блоки питания
Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee LakeМатеринские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake
Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУApple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
Слухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколенияСлухи: NVIDIA обладает огромными запасами видеокарт нового поколения
Видео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen ThreadripperВидео: AMD выпустила тизер 32-ядерного Ryzen Threadripper
AMD впервые упомянула работу над архитектурой CPU Zen 4AMD впервые упомянула работу над архитектурой CPU Zen 4
AMD представила 32-ядерный процессор ThreadripperAMD представила 32-ядерный процессор Threadripper
Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце годаIntel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года
Intel выпустит 28-ядерный 5 ГГц процессор к концу годаIntel выпустит 28-ядерный 5 ГГц процессор к концу года
HP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном XeonHP анонсировала ноутбук ZBook Studio x360 на шестиядерном Xeon
Последние новости
Подгружаем последние новости