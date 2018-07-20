Планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит «интеллигентный» сканер сетчатки глаза

Появились новые подробности о пока не анонсированном планшетном компьютере Samsung Galaxy Tab S4. Они касаются встроенного в него сканера сетчатки глаза, который обеспечит дополнительную защиту информации в памяти устройства.



На самом деле, помимо сканера сетчатки, в Samsung Galaxy Tab S4 будет встроено еще и распознавание лиц, и эти компоненты можно будет использовать как по отдельности, так и вместе. Совмещенный режим идентификации получил название Intelligent Scan, и с ним уже знакомы владельцы флагманских смартфонов S9 и S9+, вышедших ранее в этом году. По последним данным, прибытие Samsung Galaxy Tab S4 ожидается в самом начале осени этого года – планшет покажут в столице Германии на конференции IFA 2018, куда корейский вендор привезет массу своих новинок.



Следует отметить, что Samsung Galaxy Tab S4 никак нельзя сравнивать с дешевыми планшетами на Андроиде: во-первых, это будет супердорогой гаджет, во-вторых, его начинка взята у современных флагманских смартфонов. В частности, у него есть мощный процессор Qualcomm 835 на восьми ядрах, 4 Гб оперативной памяти, фотокамеры 8 и 16 Мп на лицевой и задней панелях соответственно, поддержка фирменного стилуса S-Pen, акустика от AKG и экран Quad HD с диагональю 10,5 дюйма и матрицей Super AMOLED. Зачем такие мощности планшету, представить трудно.