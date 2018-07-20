Новая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface Pro

Новая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface Pro

Компания Kensington анонсировала устройство SD7000 Dual 4K Surface Pro Docking Station — это подставка с функциями док-станции для планшета Microsoft Surface Pro.

Новинка позволяет расположить планшет под удобным углом благодаря регулируемому держателю. В боковой части предусмотрено магнитное крепление для пера Surface Pen.

Новая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface Pro

Док-станция позволяет выводить изображение на два монитора с разрешением вплоть до 4К (3840 ? 2160 пикселей). Подключение дисплеев осуществляется через интерфейсы HDMI и DisplayPort.

Новая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface Pro

Устройство оборудовано четырьмя портами USB 3.0 для периферии. Кроме того, есть один порт USB Type-C, стандартное аудиогнездо и разъём для сетевого Ethernet-кабеля.

Новая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface Pro

Док-станцию можно использовать с планшетами Surface Pro (2017) и Surface Pro 4. Устройство обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи установленного компьютера за счёт подключения к электрической сети.

Новая док-станция Kensington рассчитана на планшет Microsoft Surface Pro

В продажу Kensington SD7000 Dual 4K Surface Pro Docking Station поступит в ближайшее время. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 300 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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