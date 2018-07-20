HP Z2 Mini G4: рабочая станция небольшого форм-фактора

Компания HP анонсировала компактную рабочую станцию Z2 Mini G4, которая поступит в продажу до конца текущего месяца по ориентировочной цене от 800 долларов США .

Устройство заключено в корпус с габаритами всего 216 ? 216 ? 58 мм. Применена системная плата на наборе логики Intel C246. Возможна установка различных процессоров Intel Core восьмого поколения, а также чипов Xeon семейства E-2100.

Максимальная конфигурация предусматривает наличие 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666. Есть возможность установки жёсткого диска вместимостью до 1 Тбайт или быстрого твердотельного накопителя HP Z Turbo Drive G2 PCIe NVMe SSD такой же ёмкости.

Компактная рабочая станция может быть оборудована дискретным графическим ускорителем NVIDIA Quadro P1000, NVIDIA Quadro P600 или AMD Radeon Pro WX 4150: все эти изделия располагают 4 Гбайт памяти GDDR5.

Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также гигабитный сетевой контроллер. Есть порты USB 3.1 Gen.2 Type-C и USB 3.0 (?4), два интерфейса DisplayPort.

На компьютере может использоваться операционная система Windows 10 или программная платформа на ядре Linux. Вес составляет от 2,04 кг.



