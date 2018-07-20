Гендиректор Nest покинул должность, а компания стала частью команды Google Home

Гендиректор Nest покинул должность, а компания стала частью команды Google Home

Генеральный директор Nest Марван Фаваз (Marwan Fawaz) покинул свою должность, а производитель устройств для «умного» дома теперь принадлежит подразделению Google, которое занимается смарт-колонками Home. Ещё в феврале Nest стала частью команды по разработке устройств калифорнийской компании. С 2014 года она находилась под началом Alphabet, родительского предприятия поискового гиганта.

Google отдали контроль над производителем «умных» устройств, чтобы тот мог с большей эффективностью интегрировать продукты Nest со своими собственными. Теперь Фаваз будет выступать в роли советника, а руководителем Nest станет Риши Чандра (Rishi Chandra), вице-президент по управлению домашними продуктами. CNET пишет, что, по мнению многих в компании, Фаваз был неподходящим лидером — он скорее годился в операционные менеджеры.

«Марван руководил планированием интеграции и нёс ответственность за определение организационной стратегии, консультируясь со мной, Риши и нашими сотрудниками, — рассказал глава по разработке устройств Google Рик Остерло (Rick Osterloh). — Вместе мы решили внести эти изменения ради лучшего обслуживания наших пользователей».

Гендиректор Nest покинул должность, а компания стала частью команды Google Home

Google не планирует избавляться от бренда Nest. Судя по всему, циклы разработки термостатов, камер и устройств для обеспечения безопасности дома не изменятся. При этом теперь, когда Nest находится под руководством Чандры, пользователям следует ждать более тесной интеграции таких устройств с программным обеспечением Google — например, с её интеллектуальным помощником.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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