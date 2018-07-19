Cooler Master MasterBox MB520: ПК-корпус с лицевой панелью DarkMirror
Компания Cooler Master анонсировала компьютерный корпус MasterBox MB520 формата Mid-Tower, подходящий для формирования игровой настольной системы.
Новинка допускает использование материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Покупатели смогут выбирать между версиями в полностью чёрном цвете, а также в чёрном цвете с акцентами красного, синего или белого цвета.
Корпус получил полностью прозрачную боковую стенку. Во фронтальной части располагается затемнённая прозрачная панель DarkMirror, за которой можно разместить вентиляторы с подсветкой.
Система может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё четырьмя устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Допускается использование до семи карт расширения.
Длина дискретных графических ускорителей может достигать 410 мм. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 165 мм. Ограничение по длине блока питания составляет 180 мм.
Компоненты воздушной или жидкостной системы охлаждения могут монтироваться по следующей схеме:
Корпус имеет размеры 496 ? 217 ? 468 мм. На панель в верхней части выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Информации о цене MasterBox MB520 пока нет.
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19.07.2018 18:01