Cooler Master MasterBox MB520: ПК-корпус с лицевой панелью DarkMirror

Cooler Master MasterBox MB520: ПК-корпус с лицевой панелью DarkMirror

Компания Cooler Master анонсировала компьютерный корпус MasterBox MB520 формата Mid-Tower, подходящий для формирования игровой настольной системы.

Новинка допускает использование материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Покупатели смогут выбирать между версиями в полностью чёрном цвете, а также в чёрном цвете с акцентами красного, синего или белого цвета.

Корпус получил полностью прозрачную боковую стенку. Во фронтальной части располагается затемнённая прозрачная панель DarkMirror, за которой можно разместить вентиляторы с подсветкой.

Система может быть оборудована двумя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё четырьмя устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Допускается использование до семи карт расширения.

Cooler Master MasterBox MB520: ПК-корпус с лицевой панелью DarkMirror

Длина дискретных графических ускорителей может достигать 410 мм. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 165 мм. Ограничение по длине блока питания составляет 180 мм.

Компоненты воздушной или жидкостной системы охлаждения могут монтироваться по следующей схеме:

Cooler Master MasterBox MB520: ПК-корпус с лицевой панелью DarkMirror

Корпус имеет размеры 496 ? 217 ? 468 мм. На панель в верхней части выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Информации о цене MasterBox MB520 пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Видеокарты дешевеют, и это ещё не пределВидеокарты дешевеют, и это ещё не предел
Shuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполненииShuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполнении
Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторовCorsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов
Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?
Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменовXiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов
Блок рекламы


Похожие новости
Spire Husky One: ПК-корпус с отдельным отсеком для блока питанияSpire Husky One: ПК-корпус с отдельным отсеком для блока питания
Игровая мышь Cooler Master CM310 получила датчик на 10 000 DPIИгровая мышь Cooler Master CM310 получила датчик на 10 000 DPI
Cooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахомCooler Master MasterCase H500: Mid-Tower с размахом
In Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкойIn Win 915: ПК-корпус оригинальной формы с подсветкой
Белый и чёрный: ПК-корпус Raidmax Monster II Prime для игровых системБелый и чёрный: ПК-корпус Raidmax Monster II Prime для игровых систем
Корпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITXКорпус Cooler Master MasterBox E300L рассчитан на платы Micro-ATX и Mini-ITX
Cougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпусCougar Trofeo: элегантный и функциональный ПК-корпус
Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопокCooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок
Cooler Master CMP 500/501: ПК-корпус с двумя вариантами исполнения лицевой панелиCooler Master CMP 500/501: ПК-корпус с двумя вариантами исполнения лицевой панели
Sharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окномSharkoon VS7 Window: ПК-корпус со строгим дизайном и смотровым окном
Последние новости
Подгружаем последние новости