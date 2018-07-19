Представлена компактная фотокамера Fujifilm XF10

Под маркой Fujifilm анонсирован новый компактный фотоаппарат XF10 – современная мыльница весом в районе 280 граммов. Он основан на сенсоре CMOS APS-C и стоит как беззеркалка начального уровня.



Фотокомпакт Fujifilm XF10 располагает объективом с ЭФР 28 миллиметров, матрицей XTrans CMOS II с разрешением 24 мегапикселя и классическим фильтром Байера. Чувствительность ISO в данной камере варьируется от 100 до 512000 единиц в расширенном диапазоне, выдержку можно выставлять в пределах от 1/16000 до 30 секунд, плюс в наличии сразу семь предустановленных настроек баланса белого. Fujifilm XF10 может вести 6-кадровую серийную фотосъемку и записывать видео 4К, но на частоте всего лишь 15 кадров в секунду.



Чтобы получить царские 60 кадров, придется снизить разрешение до Full HD, что тоже, в общем-то, неплохо. Вспышка фотоаппарата эффективна на расстоянии до 5 метров. Новый Fujifilm XF10 стоит ровно 500 долларов США , и за эти деньги в нем есть батарея на 330 кадров, модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n, а также слот SDXC с поддержкой UHS-I и выходы HDMI и USB 2.0. Размеры фотоаппарата составляют всего 113х64х41 миллиметр при весе 280 граммов, и в мировую розницу он отправится уже в августе текущего года.