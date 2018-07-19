Новый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлечений

Новый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлечений

Компания AOC расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель с обозначением Q3279VWFD8: продажи новинки начнутся в ближайшее время.

Панель полагается на матрицу IPS размером 31,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей, что соответствует формату QHD. Заявлен 88-процентный охват цветового пространства NTSC и 98-процентный охват пространства sRGB.

Монитор подходит для игр и развлечений. Реализована технология AMD FreeSync, отвечающая за улучшение качества игрового процесса. Частота обновления равна 75 Гц.

Панель обладает временем отклика в 5 мс, яркостью в 250 кд/м2, контрастностью 1200:1 и динамической контрастностью 80 000 000:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали достигают 178 градусов.

Новый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлечений

Монитор наделён аналоговым разъёмом D-Sub, а также цифровыми интерфейсами HDMI 1.4, DVI и DisplayPort 1.2. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея.

Из дополнительных возможностей отмечен игровой режим Game Mode и технология Low Blue Light, которая снижает интенсивность излучаемого синего света.

Приобрести монитор AOC Q3279VWFD8 можно будет по ориентировочной цене 250 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Видеокарты дешевеют, и это ещё не пределВидеокарты дешевеют, и это ещё не предел
Shuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполненииShuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполнении
Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторовCorsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов
Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?
Xiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменовXiaomi AutoFull Gaming Chair: кресло для киберспортсменов
Блок рекламы


Похожие новости
Новый MacBook Pro оказался хуже прошлогоднего из-за перегреваНовый MacBook Pro оказался хуже прошлогоднего из-за перегрева
Монитор AOC Q3279VWFD8 наделен большой диагональю и невысокой ценойМонитор AOC Q3279VWFD8 наделен большой диагональю и невысокой ценой
Монитор ViewSonic VX3211-4K-MHD поддерживает 4К и стоит недорогоМонитор ViewSonic VX3211-4K-MHD поддерживает 4К и стоит недорого
Новый 4К-монитор ViewSonic поддерживает технологию AMD FreeSyncНовый 4К-монитор ViewSonic поддерживает технологию AMD FreeSync
Новый изогнутый монитор Philips обеспечивает расширенную цветовую палитруНовый изогнутый монитор Philips обеспечивает расширенную цветовую палитру
Новые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHDНовые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHD
Игровой монитор ASUS VG248QZ обладает частотой обновления в 144 ГцИгровой монитор ASUS VG248QZ обладает частотой обновления в 144 Гц
Samsung C43J89 – монитор с супершироким экраномSamsung C43J89 – монитор с супершироким экраном
Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7Новый водоблок EK Water Blocks рассчитан на плату MSI X470 Gaming M7
Кулер Thermaltake Contac 9 подходит для процессоров AMD и IntelКулер Thermaltake Contac 9 подходит для процессоров AMD и Intel
Последние новости
Подгружаем последние новости