Новый монитор AOC формата QHD подходит для игр и развлечений
Компания AOC расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель с обозначением Q3279VWFD8: продажи новинки начнутся в ближайшее время.
Панель полагается на матрицу IPS размером 31,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей, что соответствует формату QHD. Заявлен 88-процентный охват цветового пространства NTSC и 98-процентный охват пространства sRGB.
Монитор подходит для игр и развлечений. Реализована технология AMD FreeSync, отвечающая за улучшение качества игрового процесса. Частота обновления равна 75 Гц.
Панель обладает временем отклика в 5 мс, яркостью в 250 кд/м2, контрастностью 1200:1 и динамической контрастностью 80 000 000:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали достигают 178 градусов.
Монитор наделён аналоговым разъёмом D-Sub, а также цифровыми интерфейсами HDMI 1.4, DVI и DisplayPort 1.2. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея.
Из дополнительных возможностей отмечен игровой режим Game Mode и технология Low Blue Light, которая снижает интенсивность излучаемого синего света.
Приобрести монитор AOC Q3279VWFD8 можно будет по ориентировочной цене 250 евро.
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Hard
19.07.2018 18:01