Стандарт VirtualLink упростит подключение шлемов виртуальной реальности к ПК

Стандарт VirtualLink упростит подключение шлемов виртуальной реальности к ПК

При подключении современных шлемов виртуальной реальности (VR) к компьютеру приходится использовать сразу несколько кабелей, в частности, HDMI и USB. Новый отраслевой консорциум задался целью создать открытый стандарт, который позволит будущим VR-устройствам подсоединяться к ПК посредством одного кабеля.

Консорциум возглавляют NVIDIA, Oculus, Valve, AMD и Microsoft. Стандарт получил название VirtualLink — в настоящее время готовится первая версия соответствующей спецификации.

Речь идёт об использовании альтернативного режима Alternate Mode USB-C. Иными словами, подключение VR-шлемов к компьютеру будет осуществляться посредством единственного кабеля USB Type-C.

При этом соединение обеспечит четыре скоростные линии HBR3 DisplayPort для вывода изображения, канал USB 3.1 для передачи данных от камер и датчиков, а также подачу питания (до 27 Вт).

Стандарт VirtualLink упростит подключение шлемов виртуальной реальности к ПК

Таким образом, благодаря VirtualLink подключение шлемов виртуальной реальности следующего поколения к компьютеру существенно упростится. О сроках появления коммерческих продуктов с поддержкой VirtualLink пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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