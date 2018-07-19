Стандарт VirtualLink упростит подключение шлемов виртуальной реальности к ПК

При подключении современных шлемов виртуальной реальности (VR) к компьютеру приходится использовать сразу несколько кабелей, в частности, HDMI и USB . Новый отраслевой консорциум задался целью создать открытый стандарт, который позволит будущим VR-устройствам подсоединяться к ПК посредством одного кабеля.

Консорциум возглавляют NVIDIA, Oculus, Valve, AMD и Microsoft . Стандарт получил название VirtualLink — в настоящее время готовится первая версия соответствующей спецификации.

Речь идёт об использовании альтернативного режима Alternate Mode USB-C. Иными словами, подключение VR-шлемов к компьютеру будет осуществляться посредством единственного кабеля USB Type-C.

При этом соединение обеспечит четыре скоростные линии HBR3 DisplayPort для вывода изображения, канал USB 3.1 для передачи данных от камер и датчиков, а также подачу питания (до 27 Вт).

Таким образом, благодаря VirtualLink подключение шлемов виртуальной реальности следующего поколения к компьютеру существенно упростится. О сроках появления коммерческих продуктов с поддержкой VirtualLink пока ничего не сообщается.



