Чипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом квартале

Чипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом квартале

Первые слухи о том, что компания Intel готовит набор микросхем системной логики Intel Z390, появились довольно давно. Позже стало известно, что данный чипсет в первую очередь предназначен для работы с будущими массовыми восьмиядерными процессорами Intel, которые согласно последним данным войдут в семейство Coffee Lake Refresh.

Буквально вчера стало известно, что материнские платы на чипсете Intel Z370 всё-таки будут поддерживать работу с новыми процессорами Intel. И отсюда возникает логичный вопрос, зачем же нужен новый чипсет, если и старый способен справиться с возлагаемой на него задачей? Ответ на него нашли наши коллеги из VideoCardz, которые опубликовали слайд с так называемой «дорожной картой» настольных чипсетов Intel.

Чипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом квартале

Как видно из этого изображения, уже в третьем квартале текущего года на смену Intel Z370 придёт Z390. То есть чипсеты если и будут существовать параллельно, то очень ограниченный промежуток времени, пока не будут распроданы все материнские платы на Intel Z370. Это вполне логично, ведь различий между чипсетами не так много. Самые значимые заключаются в том, что новый Intel Z390 предложит встроенный контроллер Wi-Fi и Bluetooth, а также контроллер USB 3.1.

Чипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом квартале

Также стоит обратить внимание, что Intel не планирует списывать со счетов чипсет Intel X299, по крайней мере до конца первого квартала 2019 года. Это означает, что будущие HEDT-процессоры Basin Falls Refresh будут совместимы с нынешними платами, поэтому должны быть выполнены в корпусе LGA 2066. А вот продемонстрированные на Computex 2018 процессоры Cascade Lake-X придётся подождать. Или они будут существовать параллельно?

Чипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом квартале

Чипсет Intel Z390 придёт на смену Z370 уже в этом квартале

Другая «дорожная карта» демонстрирует планы компании Intel по выпуску настольных процессоров Core. Как видно, новые процессоры можно ожидать уже к четвёртому кварталу текущего года. Это совпадает с последними слухами и данными наших собственных источников. Здесь, правда, имеет место некоторое несоответствие, ведь зачем выпускать платы на Intel Z390 до выхода новых процессоров? Возможно, опубликованные слайды взяты из разных презентаций.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Дебют ноутбука Lenovo Yoga Book 2 Pro ожидается на выставке IFA 2018Дебют ноутбука Lenovo Yoga Book 2 Pro ожидается на выставке IFA 2018
Видеокарты дешевеют, и это ещё не пределВидеокарты дешевеют, и это ещё не предел
Shuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполненииShuttle XPC SH370R6 – мощный ПК в компактном исполнении
Corsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторовCorsair готовит необслуживаемую СЖО Hydro H100i Pro с автоматическим отключением вентиляторов
Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?
Блок рекламы


Похожие новости
Обновленный трансформер Dell XPS 13 переедет на платформу Intel Amber LakeОбновленный трансформер Dell XPS 13 переедет на платформу Intel Amber Lake
Intel и Micron откажутся от партнёрства 3D XPoint в 2019 годуIntel и Micron откажутся от партнёрства 3D XPoint в 2019 году
Материнские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee LakeМатеринские платы на Intel Z370 будут поддерживать 8-ядерные процессоры Intel Coffee Lake
Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?Как армия китайских клонов AMD может навредить Intel?
Продажи ПК во втором квартале показали ростПродажи ПК во втором квартале показали рост
Arctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и IntelArctic выпускает пассивную систему охлаждения Alpine 12 Passive для процессоров AMD и Intel
Один из ключевых разработчиков GPU Intel перешёл в AMDОдин из ключевых разработчиков GPU Intel перешёл в AMD
Lenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium SilverLenovo выпустит планшет IdeaPad D330 с процессором Intel Pentium Silver
Кулер Thermaltake Contac 9 подходит для процессоров AMD и IntelКулер Thermaltake Contac 9 подходит для процессоров AMD и Intel
Подорожание памяти в третьем квартале может быть последнимПодорожание памяти в третьем квартале может быть последним
Последние новости
Подгружаем последние новости