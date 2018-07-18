Обновленный трансформер Dell XPS 13 переедет на платформу Intel Amber Lake

Компания Dell готовит новое поколение своего компактного ноутбука XPS 13, способного за мгновение превращаться в современный планшетный компьютер. Главным нововведением станет новейшая платформа Intel Amber Lake с процессорами Intel Core восьмого поколения серии Y.

По последним данным, ноутбук Dell XPS 13 образца 2018 года сможет предложить экран 13,3 дюйма с возможностью поворота на 360 градусов, сенсорным слоем и разрешением Full HD или Quad HD на выбор. По слухам, будет даже 4К, но, видимо, лишь в самой дорогой версии. По части процессора выбор здесь будет очень большой: Core i5-7Y54, Core i7-7Y75 или Core i5-7Y57. Но это, как можно видеть, вовсе не Amber Lake – если нужна эта платформа, то выбирайте процессор Core i5-8200Y или Core i7-8500Y восьмого поколения.

Итого, для одного лэптопа предусмотрено сразу пять моделей CPU. Обновленный Dell XPS 13 будет работать на ОС Windows 10, установленной на SSD-накопитель емкостью до 1 терабайта, у него будет до 16 Гб оперативной памяти, тонкий корпус, слот microSD, батарея на 11 часов автономной работы, а также порты USВ-С и Intel Thunderbolt 3, плюс никуда не денутся модули Bluetooth 4.2 и WI-FI 802.11ac. Анонс Dell XPS 13 состоится до конца июля, а его цена пока что остается неизвестной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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