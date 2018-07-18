Монитор AOC Q3279VWFD8 наделен большой диагональю и невысокой ценой

Компания AOC анонсировала монитор с непроизносимым названием Q3279VWFD8, большим экраном, парой игровых фишек и очень привлекательной ценой. Это как раз тот случай, когда следует заранее отложить деньги на покупку устройства и приобрести его сразу же после релиза. Последний состоится до конца этого лета.



Монитор AOC Q3279VWFD8 стоит ровно 250 евро, и его уже можно заказать из США , но за 300 долларов. Менее чем за 20 000 рублей вы получите дизайнерский монитор на базе матрицы IPS, диагональ которой при высоком разрешении Quad HD или 2560х1440 точек составила 31,5 дюйма. При этом же рамки экрана имеют минимальную толщину, а частота его обновления повышена до 75 Гц.



Монитор имеет при себе поддержку AMD FreeSync для игр, входы HDMI, DVI и даже древний VGA на пару с современным DisplayPort 1.2, располагает рядом предустановленных игровых профилей и 88-процентным охватом цветового пространства NTSC. Другими словами, он одинаково хорош и для игр, и для фильмов с фотошопом. Все это дополнено технологиями защиты зрения, и все перечисленное станет вашим в обмен на 250 евро. Единственный минус AOC Q3279VWFD8 за такие деньги – это нефункциональная подставка, но на это можно закрыть глаза.