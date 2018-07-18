Анонсирован процессор MediaTek Helio A22
Компания MediaTek провела презентацию своего нового смартфона Helio A22, созданного с упором на недорогие мобильные устройства – планшеты и смартфоны. Что важно, данный CPU уже входит в состав смартфонов, на данный момент доступных на рынке – в частности, это Xiaomi Redmi 6A, выпущенный в июне этого года.
Другими словами, анонс процессора сильно задержался. CPU MediaTek Helio A22 стал первым представителем новой А-серии, в которую будут входить только самые доступные процессоры только для самых доступных гаджетов по цене до 150 долларов США. Новый А22 производится по вполне современной 12-нанометровой технологии и несет в себе квартет ядер с частотой 2 ГГц вместе с видеокартой PowerVR GE8320. Также есть поддержка памяти LPDDR4X, модули Bluetooth 5 и WI-FI 802.11ac, поддержка одинарных камер до 21 Мп и двойных до 13+8 Мп и сотовых сетей LTE с передачей данных до 300 Мбит в секунду.
Словом, MediaTek Helio A22 хоть и позиционируется в качестве бюджетного процессора, на деле имеет массу возможностей и вполне может стать лидером в своем сегменте. На данный момент Qualcomm, главный конкурент MediaTek, не может ничего противопоставить ему. Отдельно в пресс-релизе говорится о низком энергопотреблении А22. Первые смартфоны на базе MediaTek Helio A22 поступят в продажу до конца этого года.
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Hard
18.07.2018 14:21