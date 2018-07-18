Renegade Elite – миниатюрный одноплатный компьютер

Компании Libre Computer выпустила Renegade Elite – свой второй ПК на миниатюрной плате с более производительным процессором и увеличенным количеством разъемов.

Технические характеристики

Renegade Elite построен на базе шестиядерного чипсета Rockchip RK3399, состоящего из 4 ядер ARM Cortex-A53 и 2 Cortex-A72, а также 4-ядерной видеосистемы, объем ОЗУ составляет 4 ГБ.

Помимо этого, на плате размещен слот для карт памяти, 3 порта USB 2.0 Type-A и 2 USB 3.0 Type-C. Новинка совместима с Android 8 и другими ОС на ядре Linux 4.19 и новее.

Дата выхода

Продажи Renegade Elite запланированы уже на август 2018 года, а тем временем Libre Computer открыла коллективный сбор средств на изготовление новинки.

Модельный ряд Libre Computer и ориентация устройств

Libre Computer в декабре 2017 года представила свой первый ПК на миниатюрной плате – Renegade, ориентированный на разработчиков в сфере Интернета вещей и домашних мультимедийных устройств.