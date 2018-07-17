Рассекречены возможности планшета Samsung Galaxy Tab S4

Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S4, не так давно показанный на рендерах и реальных снимках, снова оказался в центре внимания. На этот раз инсайдеры раскрыли его аппаратные возможности, поведав обо всех его характеристиках.

Samsung Galaxy Tab S4 станет новым флагманским планшетом корейского вендора и будет встречать потенциальных покупателей экраном Super AMOLED на 10,5 дюйма с разрешением Quad HD, так что качество картинки будет просто отличным. Тормозов в приложениях не будет со 100-процентной гарантией, так как компьютер оснащен очень мощным процессором Qualcomm 845 и 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X – такой связки хватит даже для просмотра потокового видео в 4К.

Samsung Galaxy Tab S4 экипирован накопителем на 64 Гб, основной фотокамерой 13 Мп, 8-мегапиксельным селфи-модулем, а также функцией разблокировки по радужной оболочки глаза. К спецификациям корейского планшета также относятся батарея 7300 мАч с быстрой зарядкой по USB-C 3.1, акустика от AKG, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, GPS-ресивер для навигации и поддержка док-станции DeX, которая превратит планшет в настольный компьютер. Показ Samsung Galaxy Tab S4 пройдет на IFA 2018 в Берлине в самом начале этого года, и для него будет предложена фирменная обложка-клавиатура.

Максим Мишенев, MobileDevice


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