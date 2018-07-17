GIGABYTE представила под брендом Aorus первые блоки питания

Компания GIGABYTE продолжает расширять ассортимент продуктов под «игровым» брендом Aorus: вслед за модулями оперативной памяти под этой маркой дебютировали первые блоки питания.

Анонсированы изделия Aorus P850W и Aorus P750W мощностью соответственно 850 и 750 Вт. Утверждается, что при производстве новинок применяются исключительно высококачественные японские конденсаторы.

Устройства имеют сертификацию 80 PLUS Gold. Заявленная эффективность достигает 90 % при типовой нагрузке. Средняя наработка на отказ, согласно техническим характеристикам, превышает 100 тыс. часов.

Говорится о высоком уровне безопасности. В частности, предусмотрены защита от перенапряжения, защита от избыточного тока, защита от избыточной мощности, защита от коротких замыканий и защита от перегрева.

Для охлаждения блоков питания применяется 135-миллиметровый вентилятор с двойным шарикоподшипником. Габариты устройств составляют 150 ? 160 ? 86 мм.

Более подробно с техническими характеристиками изделий можно ознакомиться здесь. О цене ничего не сообщается.



