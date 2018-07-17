Корпус Akasa поможет создать бесшумную NUC-систему поколения Gemini Lake

Корпус Akasa поможет создать бесшумную NUC-систему поколения Gemini Lake

Компания Akasa выпустила корпус, на основе которого можно сформировать безвентиляторный компьютер класса NUC поколения Intel Gemini Lake.

Изделие имеет размеры 140,6 ? 111,5 ? 51,3 мм. Могут использоваться платы Intel NUC7PJYH и Intel NUC7CJYH: первая наделена чипом Pentium Silver J5005, вторая — Celeron J4005.

Корпус выполнен из алюминия с ребристой поверхностью, которая выполняет функции радиатора для отвода тепла. Внутри есть место для 2,5-дюймового устройства хранения данных — традиционного жёсткого диска или твердотельного накопителя.

Корпус Akasa поможет создать бесшумную NUC-систему поколения Gemini Lake

На фронтальной панели имеются прорези для двух портов USB 3.0, а также для инфракрасного датчика (в случае наличия пульта дистанционного управления). Сзади предусмотрены прорези ещё для двух портов USB 3.0, для двух разъёмов HDMI, гнезда для сетевого кабеля, антенн и пр.

Корпус Akasa поможет создать бесшумную NUC-систему поколения Gemini Lake

Корпус выполнен в чёрном цвете. Вес составляет приблизительно 500 граммов. Информации об ориентировочной цене изделия на данный момент, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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