Монитор ViewSonic VX3211-4K-MHD поддерживает 4К и стоит недорого

Анонсирован монитор ViewSonic VX3211-4K-MHD с поддержкой высокого разрешения Ultra HD или 4К. Удивительно, но он стоит существенно дешевле своих конкурентов, ни в чем не уступая им в плане своих возможностей.

Монитор ViewSonic VX3211-4K-MHD основан на матрице VA яркостью 300 единиц при контрастности 3000:1 и отличном времени отклика – всего 3 миллисекунды, чему очень обрадуются геймеры. Им, к слову, пригодится поддержка технологии AMD Freesync, правда, только первого поколения, но оно еще не потеряло свою актуальность. Монитор имеет диагональ 32 дюйма, частоту обновления 60 Гц и крепление к стене VESA 100x100 – оно же позволяет закрепить на его задней стенке неттоп.

У ViewSonic VX3211-4K-MHD есть два динамика на 5 ватт в сумме, подставка с регулировкой угла наклона экрана, современные выходы DP 1.2 и парочка HDMI 2.0, а также в ряде версий можно встретить USB-концентратор. Монитор поступит в продажу в Европе уже в ближайшие несколько дней, и его цена составит ровно 495 евро, что не так дорого в сравнении с другими 4К-мониторами. Столь низкая стоимость обусловлена отсутствием многофункциональной подставки, но не более того.

Максим Мишенев, MobileDevice


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