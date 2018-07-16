Новый 4К-монитор ViewSonic поддерживает технологию AMD FreeSync

Новый 4К-монитор ViewSonic поддерживает технологию AMD FreeSync

Ассортимент мониторов ViewSonic пополнился моделью VX3211-4K-mhd, в основу которой положена матрица VA размером 31,5 дюйма по диагонали.

Панель соответствует формату 4К/Ultra HD: разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей. Время отклика равно 3 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Показатели яркости, типовой контрастности и динамической контрастности — 300 кд/м2, 3000:1 и 80 000 000:1. Заявлен 95-процентный охват цветового пространства NTSC.

Новый 4К-монитор ViewSonic поддерживает технологию AMD FreeSync

В новинке реализована технология AMD FreeSync, которая повышает качество игрового процесса за счёт синхронизации частоты смены кадров между графической картой и дисплеем. Заявлена поддержка HDR 10.

В устройстве используется комплекс технологий Eye Care, которые делают длительную работу за компьютером более комфортной. В частности, средства Flicker-Free избавляют от мерцания, что уменьшает напряжение и усталость зрительного аппарата. А система Blue Light Filter снижает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов.

Новый 4К-монитор ViewSonic поддерживает технологию AMD FreeSync

Монитор оборудован 2,5-ваттными стереофоническими динамиками. Для подключения источников сигнала есть два интерфейса HDMI v2.0 и один разъём DisplayPort. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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