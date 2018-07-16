Sony выпустила улучшенную версию фотоаппарата RX100 V

Компания Sony, по сообщениям сетевых источников, выпустила улучшенную версию компактной фотокамеры RX100 V, которая дебютировала осенью 2016 года.

Напомним, что фотоаппарат RX100 V (DSC-RX100M5) оснащён 20,1-Мп КМОП-матрицей Exmor RS формата 1" с интегрированным в неё чипом памяти. За обработку данных отвечает процессор BIONZ X. Применён гибридный автофокус с 315 точками, покрывающими 65 % кадра.

Устройство оснащено 0,39" OLED-видоискателем с разрешением XGA (?2,35 млн точек), модулями беспроводной связи Wi-Fi и NFC , а также 3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1,2 млн пикселей и изменяемым положением.

Улучшенная модификация камеры получила обозначение DSC-RX100M5A. Она несёт на борту усовершенствованный процессор, позаимствованный у модели RX100 VI. Чип обеспечивает повышенную производительность на ключевых операциях.

Ещё одно изменение коснулось буфера памяти при последовательной фотосъёмке: если раньше он был рассчитан на 150 кадров, то теперь — на 233.

Реализовано новое меню, которое предлагает настраиваемый раздел My Menu. Режим Proxy Movie Mode позволяет записывать видео 720p вместе с 4K-роликом.

Прочие характеристики изменений не претерпели. Цена обновлённого фотоаппарата составляет около 1000 долларов США .



